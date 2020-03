Derfor går Partii Naleraq enegang

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 20. marts 2020 - 12:41

Da finansudvalget torsdag skulle behandle en ansøgning fra Naalakkersuisut om en nødhjælpspakke til lønmodtagere og erhvervslivet, besluttede Partii Naleraq at stemme imod ansøgningen.

Email-koks

Partiets mindretalsudtalelser kom aldrig finansudvalgets formand i hænde og dermed ikke viderebragt til Naalakkersuisut, da tidsfristen her klokken 10.00 fredag formiddag var nået. Noget tyder på, at de it-mæssige omlægninger i Inatsisartut er årsag til, at partiets mindretalsudtalelsen aldrig kom frem til de rette modtagere.

LÆS OGSÅ: Flertal godkender hjælpepakke - Partii Naleraq går enegang

Sermitsiaq.AG har imidlertid fået tilsendt mindretalsudtalelsen, hvor Partii Naleraq begrunder den højst usædvanlige beslutning set i lyset af den situation, som landets virkomheder står i.

Udtalelsen i fuld længde

Mindretals-udtalelsen i fuld længde ser således ud:

- Fra Partii Naleraq har vi klart meddelt, at vi ønsker at hjælpe til med at sørge for, landet kommer igennem krisen, som Covid-19 forsager over hele verden.

- Desværre følger denne ansøgning samme mønster, hvor der hverken er tværpolitisk inddragelse eller udviser tegn på, man tager den globale pandemi alvorlig.

- Spørgsmålet er ikke blot, om der skal bruges 1, 2 eller 3 mia over den kommende tid. Det er også et spørgsmål om, hvor pengene skal komme fra. Hvilke prestigeprojekter der må lukkes ned, og hvordan man sikrer sig krisen ikke bider sig fast efter Covid-19 ikke længere udgør en trussel, der kræver nedlukning af vores samfund.

- Det er et spørgsmål om, man ikke blot følger anvisninger fra teknisk dygtige folk, men tager det politiske ansvar og begynder at udvise rettidigt omhu. Noget, der måske kan debatteres om, er for sent, men hvor Partii Naleraq stadig mener, at en så alvorlig krise med tilhørende økonomiske konsekvenser kræver tilpasning af Finansloven.

- En tilpasning der ikke blot kræver alle stemmer ja, men deltager aktivt i udarbejdelsen af dette.

- At stemme ja til denne ansøgning, er både at tage for let på krisen og det demokratiske system, der er til for at kunne lave de nødvendige ændringer, og bidrage til at vore borgere rammes mindst muligt af krisen. Citat slut.

Står uforstående

Flere andre partier bedyrer uden for citat, at de ikke forstår, hvorfor Partii Naleraq forsøger at slå politisk mønt af situationen, når der er tale om en situation, som det grønlandske selvstyret aldrig har været udsat for før, og hvor der er tale om en force majeure-situation.