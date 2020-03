Flertal godkender hjælpepakke - Partii Naleraq går enegang

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 20. marts 2020 - 10:34

Klokken 10.00 sendte formanden for Skatte- og Finansudvalget Hermann Berthelsen (S) besked til Naalakkersuisut om, at et flertal støtter det oplæg, som skal komme de livstruede grønlandske virksomheder til hjælp.

Det viser sig imidlertid, at Partii Naleraq ikke er en del af flertallets afgørelse om helt ekstraordinært at komme erhvervslivet til hjælp hurtigst muligt.

Helt usædvanligt, men på grund af den eskalerende coronakrise, som betegnes som en force majeure situation, står flertallet i udvalget til ansvar for, at Naalakkersuisut kan pumpe penge ud til virksomhederne, uden en normal lovbehandling i Inatsisartut.

Forklaringen er, at det mere end haster at komme især turistbranchen og beslægtede erhverv til undsætning.

Finansudvalgets flertalsafgørelse blev sendt til Naalakkersuisut uden Partii Naleraqs mindretalsudtalelse.

- Da vi ikke har modtaget mindretalsudtalelsen her til morgen klokken 9.45 har jeg sammen med næstformanden i udvalget besluttet, at vi sender flertalsafgørelsen videre til Naalakkersuisut klokken 10.00, oplyser Hermann Berthelsen.

Partii Naleraqs medlem af finansudvalget Jens Napaattooq oplyser til Sermitsiaq.AG, at man allerede i går fremsendte mindretalsudtalelsen.

- Vi har fremsendt vores mindretalsudtalelse, fastslår Partii Naleraq-medlemmet.

Derfor enegang

- Vi mener ikke, at finansudvalget kan overdrage en sådan bemyndigelse til Naalakkersuisut. Der er tale om voldsomt mange penge til erhvervslivet, hvilket efter vores mening kræver, at sagen skal behandles af mindst 16 medlemmer i Inatsisartut, forklarer Jens Napaattooq.

Han understreger, at partiet gerne vil hjælpe landets nødlidende virksomheder. Desuden har partiet tidligere gjort opmærksom på, at det var nødvendigt at samle politikerne i Inatsisartut, så de kunne stå klar til at hastebehandle sager af denne karakter.

.- Vi skal jo bygge dette land på love, som skal behandles på den rigtige måde. Hvad med budgetloven og de mange andre forhold, som hjælpepakken griber ind i, og som vil påvirke landskassen, spørger Jens Napaattooq.

Flere politikere, som Sermitsiaq.AG har talt med, forstår ikke, hvorfor Partii Naleraq øjensynligt forsøger at slå politisk mønt af den alvorlige situation, som det grønlandske erhvervsliv står i.

I Danmark blev en milliardstor hjælpepakke i går fremlagt. En ud af mange. Og hver gang har samtlige partier i Folketinget stået bag regeringens udspil.