Departementschef: En trist kendsgerning at fake news ikke kan ryddes af vejen

– Vi har kendt til det falske brev i en uges tid, og vi har anmeldt sagen til politiet. Det er fake-news, som nu ligger på de sociale medier, og som vi ikke kan fjerne. Desværre kan vi ikke gardere os imod sådanne angreb i den elektroniske tidsalder, hvor enhver, der kan lidt photoshop, har mulighed for at producere sådanne falske breve, andet end at vi hele tiden sørger for at have en løbende og tæt dialog med vores allierede og samarbejdspartnere, understreger chefen i Formandens Departement H.P Barlach Christensen til avisen Sermitsiaq.

Det var dagbladet Politiken der mandag bragte en artikel med det falske ministerbrev, hvor naalakkersuisoq for blandt andet udenrigsanliggender, Ane Lone Baggers navn blev misbrugt på en meget grov måde, angiveligt for at skabe splittelser mellem Grønland, Danmark og USA, der som bekendt netop denne uge fletter fingre i Washington om et styrket arktisk samarbejde.

Falske journalister

Ikke nok med at nogen forsøger at påvirke samarbejdsrelationerne mellem Grønland, Danmark og USA i negativ retning, men selvstyret oplever også problemer med personer fra mange forskellige lande, som angiver sig selv for at være journalister, og som beder om at få adgang til at tale med de enkelte medlemmer af Naalakkersuisut:

– Vi oplever også henvendelser fra folk fra alle mulige lande, hvor folk påstår, at de er journalister. Men dette problem er lidt mere overkommelig end et forfalsket brev i omløb, for efter konstateringen af, at der også er folk, der forsøger at lyve sig frem til interviews, har vi konsekvent valgt at tjekke baggrunden hos de mennesker, der angiver sig for at være journalister ved at kontakte nyhedsredaktionerne.

