Departementschef efter kritik: - Vi har gjort hvad vi kunne for at hjælpe

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. maj 2023 - 13:19

En undersøgelse lavet af revisionsfirmaet EY Grønland har afdækket en række problemer i Forfatningskommissionen. Det drejer sig blandt andet om meget stor udskiftning af medarbejdere, problemer med bogføringen samt kritik af manglende sparsommelig adfærd.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar til problemerne fra formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), men han vil ikke udtale sig om sagen. Han henviser til, at han kun vil kommentere selve indholdet af kommissionens betænkning.

I Formandens Departement vil departementschef Hans-Peder Barlach Christensen godt komme med et skriftligt svar på, om man kunne have gjort mere for at støtte kommissionen.

Kunne kun hjælpe hvis de bad om det

Spørgsmål: Hvorfor har Formandens Departement ikke gjort mere for at hjælpe eksempelvis kommissionens sekretariat? kunne I som departement have gjort noget anderledes for at skabe mere stabile rammer om arbejdet i Forfatningskommissionen?

- Jeg kan ikke rigtigt se, hvordan spørgsmålet ”ikke har gjort mere” kan opstå alt den stund, at vi har gjort, hvad vi kunne for at hjælpe i det omfang, der er blevet anmodet om det.

- Det skal understreges, at kommissionen er uafhængig i sit virke, så vores muligheder for at hjælpe alene ligger i tilsyn med økonomi samt tilgængelighed i det omfang kommissionen måtte ønske det, skriver Hans-Peder Barlach Christensen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Der skulle strammes op

Departementschefen oplyser, at der blev bestilt to rapporter fra revisionsfirmaer for at få overblik og hjælpe.

- Jeg kan ikke svare på vegne af EY, men konstatere at der – som det fremgår af anbefalingerne – skulle ske en opstramning i forhold til økonomistyringen, hvilket også skete både før EY´s rapport og efterfølgende, skriver Hans-Peder Barlach Christensen.

Sermitsiaq.AG har bedt om at få den anden rapport udleveret, men det afviser departementschefen. Undersøgelsen skulle handle specifikt om udbetalingen af vederlag til kommissionens medlemmer.

Vil ikke udlevere alle dokumenter

EY Grønland henviser til rapporten i sin undersøgelse, og revisionsundersøgelsen vurderer, at udbetalingen af vederlagene ikke har været sparsommelig adfærd.

- Vi skal svare på et §37 til Jens-Frederik Nielsen vedrørende omkostninger, hvor hovedtallene vedrørende løn og honorar vil fremgå. Med hensyn til materiale bliver disse overleveret til Nationalarkivet, hvor I vil kunne søge om indsigt, når disse er registreret, lyder det fra departementschefen i forhold til vederlags-spørgsmålet.

Sermitsiaq.AG har efter dette svar indgivet en formal aktindsigtsanmodning på rapporten, som vi afventer svar på.