Kritik: Kommission lavede borgeroplysning i stedet for inddragelse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. maj 2023 - 07:47

Revisionsfirmaet EY Grønland har undersøgt Forfatningskommissionens dispositioner, og onsdag kunne Sermitsiaq.AG fortælle om revisionsfirmaets kritik af en række økonomiske forhold i kommissionen.

EY Grønland har derudover kigget på Forfatningskommissionens arbejde i forhold til de kommissorier, som har lagt til grund for arbejdet, og her får kommissionen også kritik.

LÆS OGSÅ: Undersøgelse: Pengene har siddet løst i Forfatningskommission

Revisionsfirmaet konkluderer således, at kommissionens aktiviteter i 2020 og 2021 - bortset fra en borgerinddragende undersøgelse i 2020 - havde karakter af borgeroplysning og ikke borgerinddragelse, hvilket der stod i kommissionens daværende opdrag, at den skulle udføre:

- Kunne have anvendt moderne medier

- Det er samlet set vores vurdering, at Forfatningskommissionen i perioden 2020 og frem til september 2021, hvor borgerinddragelsen udgår af kommissoriet, ikke har ageret i overensstemmelse med det tidligere kommissoriums forudsætning om borgerinddragelse, skriver EY Grønland.

Ifølge revisionsfirmaet var inddragelsen af borgerne i perioden begrænset til muligheden for at indsende forslag til Forfatningskommissionen. Kommissionen havde i perioden målrettet dialog med uddannelsesinstitutioner, foreninger og større organisationer.

- Det er vores vurdering, at Forfatningskommissionen med fordel kunne have anvendt moderne medier og platforme til at opfylde forudsætningen om borgerinddragelse til trods for rejserestriktioner som følge af COVID-19, skriver EY Grønland.

Kritisk overfor inspirationsrejse

Revisionsfirmaet kaster også en rejse til Island i december 2021 under et kritisk lys.

Her brugte kommissionen 101.000 kr. på, at arbejdsgrupperne kunne deltage i Arctic Circle Iceland. EY Grønland er betænkelige ved tidspunktet for deltagelsen på Arctic Circle-mødet:

- Deltagelsen i Arctic Circle Iceland med henblik på inspiration og modtagelse af input fra udenlandske aktører burde efter vores vurdering ikke ligge så sent i processen, skriver EY Grønland.

Kritikken skal ses i lyset af, at kommissionens arbejde på det tidspunkt var blevet forsinket med flere år i forhold til den oprindelige tidsplan.

Ikke sparsommelig adfærd

- Vi skal præcisere, at det ikke er en del af kommissoriet at modtage input fra udenlandske aktører. Kommissoriet henviser i stedet til anvendelsen af tilforordnede og inddragelse af eksperter, skriver EY Grønland.

Det vurderes også, at kommissionen ikke udviste sparsommelig adfærd i forhold til rejsen, blandt andet fordi kommissionen også var på inspirationsrejse tilbage i 2017.

Ineqi Kielsen var formand for Forfatningskommissionen i perioden. Han ønsker ikke at kommentere undersøgelsen fra EY Grønland, da han ikke selv har fået undersøgelsen udleveret. Undersøgelsen er blevet bestilt af Formandens Departement.