Departement: Myndighederne arbejder på procedurer for en fælles alarmcentral

Der arbejdes i øjeblikket på etableringen af en fælles alarmcentral.

Det oplyser Departement for Sundhed i et skriftligt svar.

Som Sermitsiaq.AG tidligere har fortalt, kan borgere, der befinder sig i en nødsituation, ringe 112, hvor kvalificeret personale vil viderestille opkaldet til den relevante myndighed.

Tusass driver telefonlinjen.

Alligevel anbefaler Grønlands Politi og Det Grønlandske Sundhedsvæsen, at borgere ringer direkte til den relevante myndighed. Både politiet og sundhedsvæsenet har ved tidligere lejlighed ikke ønsket at kommentere på alarm 112.

Fælles alarmcentral

Nu oplyser Departement for Sundhed, at der er større planer på vej for 112-linjen.

Oplysningen kommer i kølvandet på en række spørgsmål stillet af Sermitsiaq.AG.

Nærværende medie forsøger blandt andet at afdække, hvor langt man er nået med et fælles alarmnummer, eftersom at der på Finansloven 2020 blev afsat to millioner kroner til en fælles alarmcentral.

Det er Departement for Sundhed, som er pålagt opgaven om at udrede muligheden og etablere et fælles alarmnummer 112 for hele landet.

Procedurer undervejs

Ifølge departementet er udredningen sket i en arbejdsgruppe, som omfatter samtlige beredskabssektorer i samfundet.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde har Departement for Sundhed lavet en aftale med Tusass om driften af alarmfunktionen ved Aasiaat Radio.

Detpartement for Sundhed oplyser ligeledes, at Grønlands Politi, Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Arktisk Kommando og brandvæsnerne for tiden er i gang med at udarbejde procedurer, der skal sikre implementeringen af alarm 112-funktionen for hele landet. Når det er på plads, vil alarmfunktionen 112 ved Aasiaat Radio blive taget i brug.

I Finansloven 2020 står der, at etableringen af et fælles alarmnummer 112 har til hensigt at forbedre borgernes mulighed for i akutte situationer hurtigt - på et og samme nummer 112 - at komme i forbindelse med akutberedskaberne.

Ubesvarede spørgsmål

Hele historien begyndte med artiklen om Knud Trolle, der ringede 112 i forsøget på at redde en nødstedt kvindelig krydstogtturist. Det affødte en del forvirring i kommentarsporet, om hvorvidt 112-nummeret eksisterer eller ej.

Sermitsiaq.AG har blandt andet spurgt Departement for Sundhed, hvorfor myndighederne ikke er blevet enige om, at anbefale borgere om at ringe 112 i nødsituationer, eftersom nummeret findes i en vis udstrækning.

Det har Departement for Sundhed ikke svaret på. Sermitsiaq.AG arbejder i øjeblikket på at få et interview med naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen om sagen.