Departement: Lufthavnen i Qaqortoq er fuldt finansieret

Walter Turnowsky Lørdag, 21. september 2019 - 09:32

Lufthavnen i Qaqortoq er fuldt finansieret, står der i en pressemeddelelse udsendt af Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Departementet reagerer dermed på en udtalelse, fra Aaja Chemnitz Larsen (IA), der vurderer, at det vil være nærliggende at USA investerer i lufthavnen i Qaqortoq.

- Efter principaftalen om forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq er der jo ikke brug for amerikanske investeringer der, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Derimod vil det være oplagt at investere i de tre nye lufthavne. Her er det min analyse, at lufthavnen i Qaqortoq er den mest nærliggende, da der for denne lufthavns vedkommende fortsat mangler finansiering.

Til det bemærker Departementet for Boliger og Infrastruktur:

- Det fremgår af artiklen at lufthavnen i Qaqortoq ikke er finansieret. Dette er ikke korrekt. Lufthavnen i Qaqortoq er fuldt ud finansieret af landskassen, og beløbet er indeholdt i de 2,1 mia. kr. som Naalakkersuisut er bemyndiget til at indskyde i Kalaallit Airports Holding A/S jf. Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq.