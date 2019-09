Aaja: Nærliggende at USA investerer i Qaqortoq

Walter Turnowsky Fredag, 20. september 2019 - 07:42

For et år siden meldte USA's viceforsvarsminister, John Rood ud at USA er interesseret i at investere i de grønlandske lufthavne. Investeringerne skulle gælde lufthavne, der kan bruges både civilt og militært, det der hedder dual use.

- Denne erklæring bekræfter U.S. Forsvarsministeriets interesse i investeringer i Grønland, som kan styrke den regionale sikkerhed, styrke evnen til at reagere korrekt, bevare lavspænding i regionen, og som kan bruges både militært og civilt, hedder det i erklæringen.

Lige siden er der blevet spekuleret over, præcis hvordan denne udmelding skal forstås.

Kangerlussuaq ude af billedet

I disse dage er Folketingets Udenrigspolitiske Nævn på rejse i USA og har blandt andet besøgt USA's forsvarsministerium, Pentagon. Et af formålene med rejsen er at få afdækket USA's interesser i Arktis og herunder interessen for Grønland og lufthavnsinvesteringerne.

Begge de grønlandske folketingsmedlemmer deltager i rejsen.

- Vi har mødt stor åbenhed under vores møder i Pentagon og vi har fået nogle ærlige svar, men oplysningerne er givet på betingelse af fortrolighed, så jeg har ikke mulighed for at referere derfra, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

- Det er dog mit indtryk, at der i det Hvide Hus er stort fokus på dual use af lufthavne.

I forbindelse med underskrivelsen af principaftalen om det danske forsvars fortsatte brug af Kangerlussuaq, blev det fastslået, at det også er det danske forsvar, der overtager opgaven med renoveringen og den efterfølgende drift af lufthavnen.

- Efter principaftalen om forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq er der jo ikke brug for amerikanske investeringer der, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Derimod vil det være oplagt at investere i de tre nye lufthavne. Her er det min analyse, at lufthavnen i Qaqortoq er den mest nærliggende, da der for denne lufthavns vedkommende fortsat mangler finansiering.

Bør gennemtænke mulige scenarier

Men uanset om hun har ret i, at det bliver Qaqortoq, som USA's forsvar vil investere i, så er det væsentligt, at man fra grønlandsk side gennemtænker situationen, så man kan få bedst gavn af den amerikanske interesse, mener hun.

- Det er vigtigt, at vi fra grønlandsk side gennemtænker forskellige scenarier for USA’s engagement i Grønland, således at vi er godt forberedt.