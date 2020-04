Departementer i internt advokat-opgør

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. april 2020 - 07:37

Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane traf en højest usædvanlig beslutning, da han bestilte en undersøgelse af advokatfirmaet DLA Piper.

Advokatfirmaet skulle granske den måde, som Skattestyrelsen forvaltede reglerne om den obligatoriske pensionsordning.

Det specielle ved Jess Svanes beslutning er, at Skattestyrelsen ikke hører under Departement for Erhverv. Derimod hører Skattestyrelsen under Departement for Finanser.

Jess Svane og dennes departementschef Jørn Skov Nielsen undlod desuden at orientere finansdepartementet om, at man havde bestilt advokatundersøgelsen i en sag om manglende pensions-indbetalinger på samlet set 75 millioner kroner.

Kom med alvorlige konklusioner

DLA Piper kom i sin undersøgelse frem til nogle meget alvorlige konklusioner om Skattestyrelsens administration af ordningen om obligatorisk pension.

DLA Piper fastslår således, at Skattestyrelsen handlede i strid med loven.

At Skattestyrelsen havde fastsat for høje trækprocenter i strid med loven.

At Skattestyrelsen formentlig ikke var bemyndiget til at opkræve eller modtage beløb, før der var indgået en aftale med et pensionsselskab eller pengeinstitut om administration af ordningerne.

At visse indbetalte beløb var i strid med lovgivningen.

At Skattestyrelsen ikke havde opfyldt sin undersøgelsespligt.

De alvorlige anklager blev sendt til Departement for Finanser, der blev noget overrasket over, at Jess Svane via en skatteyderbetalt advokatundersøgelse var gået finansdepartementet i bedene.

DLA Pipers konklusioner undrede finansdepartementet, der ikke så anden udvej end at bestille en ny advokatundersøgelse. Denne gang fik Kammeradvokaten til opgave at undersøge forholdene om Skattestyrelsens forvaltning af pensionssagen.

Ufuldstændigt grundlag

Sermitsiaq.AG har også fået aktindsigt i Kammeradvokatens vurdering af sagen, og det viser sig, at Kammeradvokaten når frem til stik modsatte konklusioner i forhold til DLA Pipers centrale kritikpunkter.

Kammeradvokaten slår fast med syvtommersøm, at Skattestyrelsens administration af reglerne var fuldt ud lovlig.

Advokat Karsten Hagel-Sørensen, der har lavet den 32 sider lange vurdering, skriver i en mail til finansdepartementet.

- Det er jo beklageligt, at advokater kan nå til så forskellige resultater, skriver Karsten Hagel-Sørensen.

Hans vurdering er, at DLA Piper har lavet deres notat på et ufuldstændigt grundlag, hvor advokaten blandt andet ikke er opmærksom på en central passage i finansloven. DLA Piper har heller ikke spurgt efter materiale hos Skattestyrelsen, som kunne have kastet et andet lys over sagen, vurderer Karsten Hagel-Sørensen.

- DLA Piper har heller ikke ved at rette henvendelse til Skattestyrelsen efterspurgt eller modtaget materiale til belysning af den praksis, DLA Piper formoder følges, og som er genstand for advokatfirmaets analyse, skriver Karsten Hagel-Sørensen i sin udtalelse.

Det fremgår ikke af de notater, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, hvorfor Jess Svane besluttede at bevæge sig ind på finansdepartementets ressortområde.