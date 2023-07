Departement undersøger aflivning af en isbjørn

Redaktionen Fredag, 28. juli 2023 - 13:17

En isbjørn er aflivet ved bygden Qassiarsuk lidt syd for Narsarsuaq torsdag aften.

Det bekræfter politiet til Sermitsiaq.AG.

Isbjørnen havde ifølge fåreholdere været i området op til flere gange til trods for, at fåreholderne havde forsøgt at skræmme den væk.

- Den kom forbi torsdag formiddag. Det lykkedes os at skræmme den væk, og vi kunne se, at den fortsatte sit færden mod nord, mod Qassiarsuk, fortæller fåreholder Mouritz Karlsen til Sermitsiaq.AG.

Billeder og videoer af isbjørnen er blevet delt på de sociale medier flere gange siden i går. Deriblandt Mouritz Karlsens billeder.

Uvist hvad der ledte op til aflivning

Departementet for fangst oplyser, at departementet har igangsat en undersøgelse af omstændighederne om isbjørnens færden og aflivningen. Departementet ønsker ikke at udtale sig, da undersøgelsen er i gang.

En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft i marts har gjort det muligt for borgere at aflive isbjørne uden at skulle vente på en dispensation fra departementet for fangst, såfremt isbjørnen ikke er en hun med unger.

Mouritz Karlsen oplyser, at isbjørnen ikke var kommet tæt på får eller heste i hans fåreholdersted.