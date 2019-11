Demonstration: 1000 mennesker gik på gaden

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 27. november 2019 - 18:39

Omkring 1000 borgere samlede sig ved Amisut i bymidten i dag klokken 16:30.

Flere har ytret, at Naalakkersuisut skal afsættes, men nu er tonen mildnet, hvor arrangørerne understreger, at de ønsker samarbejde og inddragelse med disse demonstrationer.

- Politikerne siger, at vi skaber splid. Men dem, der skaber splid er dem, vi kritiserer. Vi står her uden en partifarve. Det skal vi stå fast ved. Vi demonstrerer fordi, vi gerne vil give vores mening til kende, fordi vi vil høres og vi vil inddrages. Det, at vi er her sammen viser, at vi er samlet om det her. Demokrati er at inddrage befolkningen og at lytte til dem, man ikke er enig i, sagde en af arrangørerne, Avaaraq Olsen under velkomsttalen.

- Vi ønsker at der i politik skal arbejdes med befolkningen i centrum, lyder det fra Avaaraq Olsen.

Protestgruppen ”Naammaleqaaq! – Nok er nok!” blev oprettet i sidste uge efter det kom frem, Naalakkersuisut vil lukke hullet i finansloven med at hæve afgifter på flere varer. Blandt andet afgiften på sukker, alkohol og tobak blev forhøjet, mens plastikposer og reklameaviser blev pålagt afgifter. På grund af disse afgifter måtte flere butikker erkende, at det bliver nødvendigt at hæve priser på andre varer, så butikkerne ikke mister penge på grund af beslutningen.

Både ved Amisut og ved Inatsisartut bygningen var der flere demonstranter der antændte røde nødblusraketter.

Underskrifter afleveres

Indtil i dag har over 1300 personer underkrevet i en underskriftsindsamling, som protestgruppen har oprettet for at vise deres utilfredshed vedrørende Naalakkersuisuts beslutninger.

Protestgruppen ønsker, at naalakkersuisut prioriterer børnene, fagfolk, der arbejder børn og sundhedsvæsenet, og at naalakkersuisut skal inddrage befolkningen i beslutninger.

Demonstrationen startede ved Amisut i bymidten, hvorefter hele gruppen af demonstranter gik over til Inatsisartuts bygning, hvor der er tilråb af ”Naammaleqaaq!” (”Nok er nok! Red.).

Folk vender ryggen til

Avaaraq Olsen gav underskrifterne til formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) med ordene om, at befolkningen står sammen og at de ønsker mere inddragelse.

Bagefter holdt Kim Kielsen en kort tale, mens alle demonstranter vendte ryggen til ham, i protest over “naalakkersuisuts manglende lydhørhed”.

Alle demonstranter vendte ryggen til formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen, under hans tale. Leiff Josefsen

Kim Kielsen understreger, at enhver borger har ret til at udføre en demonstration og vise deres mening til kende, i henhold til demokrati.

- Men også Inatsisartut arbejder under et demokrati. Og Naalakkersuisut arbejder. Ved demokrati respekterer man et flertal. Og jeg regner med, i demokratiets navn, at flertallets beslutninger vil blive respekteret. Om man kan lide det eller ej, siger Kim Kielsen.

- Ingen skal forvente, at Naalakkersuisut vil trække sig tilbage, på grund af demonstrationer, lyder det fra Kim Kielsen, hvorefter en hel hær af demonstranter råbte tilråb og råber ”Naammaleqaaq!”.

Både Inuit Ataqatigiits formand, Múte B. Egede, Partii Naleraq’s Jens Napaattooq og Samarbejdspartiets Tillie Martinussen holdt fokus på befolkningens krav under deres tale.

Efter en halv times ophold ved Inatsisartuts bygning takkede Avaaraq Olsen demonstranterne.

Avaaraq Olsen oplyste, at denne demonstration er den sidste for denne periode. Men hun oplyste deltagerne, at arbejdet for i protestgruppen vil fortsætte.

Der var også en lignende demonstration i København, 20:30 dansk tid.