Demokraterne: Rigsfællesskabet er en spændetrøje

Grønlands frihed til at handle med andre lande er begrænset, og det er et tilbageslag i kampen for at gøre landet uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark, mener Demokraternes gruppe i Inatsisartut.

Partiet har derfor fået en forespørgselsdebat optaget på forårssamlingen, hvor politikerne skal diskutere, hvordan Grønland kan optimere retten til at bestemme forhold indenfor forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik:

- Dette ikke mindst set i lyset af, at det er ønskeligt, at vi i Grønland får et større udbytte af vort lands geopolitiske placering, skriver Demokraternes gruppe.

I begrundelsen for debatten henviser Demokraterne til, at Grønlands geografiske placering er blevet vigtigere de senere år, blandt andet som følge af at isen smelter, og besejling af Nordvestpassagen snart bliver mulig.

Rigsfællesskabskonstruktion begrænser

Partiet mener, at Danmark bestemmer for meget over Grønlands forhold til andre lande, og Demokraterne henviser til sagen om en hensigtserklæring om samarbejde om handel, som Grønland indgik med Island og Færøerne.

Danmark erklærede aftalen ugyldig:

- Dette er et tilbageslag i kampen for at gøre sig uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark. Sagt anderledes, så bliver Grønlands mulighed for at udvikle sin økonomi isoleret med baggrund i de begrænsede muligheder som den nuværende rigsfællesskabskonstruktion giver, skriver Demokraterne.

Massiv skræmmekampagne

Partiet er heller ikke enig i den skepsis, der har været overfor det nyligt indgåede samarbejde med USA, hvor USA yder rådgivning- og projektstøtte til Grønland for 83 millioner kroner.

- Der foregår en massiv skræmmekampagne for, at Grønland ikke skal formaste sig til at arbejde for at tage ansvar for egne forhold, lyder det fra partiet.

Partiet kalder den nuværende konstruktion for Rigsfællesskabet en spændetrøje for Grønlands udvikling:

- Vi skal derfor indlede et arbejde for at få en samlet grønlandsk strategi og indgå forhandlinger med Danmark, men også med USA for at vi som et særegent folk med eget land kan få bestemmelsesret for forhold, der gælder vort land. Også selv om det måtte blive i en anden konstruktion af rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne, skriver Demokraterne.