Demokraatits suppleant: En moralsk beslutning jeg ikke er enig i

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. juni 2020 - 14:01

Det er en moralsk beslutning, som en folkevalgt naalakkersuisoq skal tage, om vedkommende vil søge orlov i Inatsisartut eller fortsætte sit hverv samtidig med, man arbejder som naalakkersuisoq.

Det mener den første suppleant til Inatsisartut i Demokraatit, Bo Martinsen.

LÆS OGSÅ: Anna og Steen: Søger ikke orlov fra Inatsisartut

Han har ikke meget tilovers for de to medlemmer af Inatsisartut, Anna Wangenheim og Steen Lynges beslutning om ikke at søge om orlov nu, hvor de skal arbejde som naalakkersuisoq for henholdsvis udenrigsanliggender og energi samt sundhed.

- I mine øjne er de to hverv store og meget vigtige. Man kan ikke som en person give lovforslag som naalakkersuisoq, og gå ned og være med til at stemme for loven som medlem i inatsisartut. De to ting bør være adskilt, siger Bo Martinsen.

- Når det så er sagt, så mener jeg også, at det er en personlig, moralsk beslutning, som ingen andre kan tage udover én selv, siger han og uddyber, at han allerede har meddelt hovedbestyrelsen sin mening.

Tvivl om ståsted

Bo Martinsen har tidligere været på klingen med hovedbestyrelsen. Derfor udtalte Nivi Olsen i et interview med Sermitsiaq.AG, at hun ikke var helt sikker på hans ståsted i forhold til partiet. Bo Martinsen indrømmer, at han ikke altid har været enig i partiets førte politik. Men han ønsker ikke at komme nærmere ind på hvilke emner, det handler om,

- Der har været nogen uenigheder. Men jeg er demokrat. Jeg kunne vælge at hoppe til et andet parti, men det gør jeg ikke. Det er en moralsk beslutning, som jeg har taget, forklarer han.

- Jeg er imod de mange partiskift af folkevalgte og vil derfor som minimum selv fortsætte valg perioden ud som demokrat, såfremt eventuel suppleant plads kommer på tale, siger han.

Han understreger overfor Sermitsiaq.AG, at han står klar til at overtage et hverv i Inatsisartut, hvis enten Steen Lynge eller Anna Wangenheim vælger at søge om orlov.