Anna og Steen: Søger ikke orlov fra Inatsisartut

Lørdag, 30. maj 2020 - 15:45

Anna Wangenheim, der nu er naalakkersuisoq for sundhed og Steen Lynge, naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og energi, søger på nuværende tidspunkt ikke orlov fra deres hverv som medlemmer af Inatsisartut.

Dermed beholder de deres indflydelse på det demokratiske arbejde og stemmer for eller imod på forslag til love, der blandt andet kommer fra Naalakkersuisut.

Det bekræfter Demokraatits fungerende formand, Nivi Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Det hele skete så pludseligt, med forhandlinger og sammensætningen af den nye koalition, at vi besluttede at, de to (Anna Wangenheim og Steen Lynge, red.) ikke skulle søge orlov fra Inatsisartut, siger Nivi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Det skal drøftes

Hun understreger, at partiet internt har haft drøftelser om, hvorvidt partiet skal gøre brug af deres suppleanter.

- Hvorfor vælger I ikke bare at jeres nye Naalakkerusisut søger overlov, så I kan sætte jeres suppleanter ind i stedet?

- Der var for lidt tid. Rent praktisk ville det ikke give mening, da forårsmødet er så kort som det er. Men jeg skal selvfølgelig cleare det med mit bagland og have drøftelser med mulige suppleanter meget snart, understreger Nivi Olsen.

- Kan du bekræfte om de næste suppleanter i rækken stadig er medlemmer i Demokraatit?

- Jeg kan med sikkerhed sige, at den ene er fortsat medlem hos os. Den anden er jeg ikke så sikker på, om vedkommende stadig er vores medlem, da vedkommende har ytret sig anderledes end os tidligere, forklarer partiets formand.

Suppleanter eller ej

Demokraatit fik i alt seks mandater i Inatsisartut under det seneste valg i 2018. To af partiets største stemmeslugere ved sidste valg, Randi Vestergaard Evaldsen og Niels Thomsen er stoppet helt med politik, mens Anna Wangenheim og Simigaq Heilmann er trådt ind som suppleanter for dem.

De to næste suppleanter i rækken er Bo Martinsen, der fik 51 personlige stemmer ved valg til Inatsisartut i 2018 og Rachel H. Ingemann med 36 personlige stemmer.

- Der vil selvfølgelig være drøftelser omkring suppleanter den nærmeste fremtid. Indtil videre benytter vores to medlemmer deres mulighed for at være medlem i både Inatsisartut og Naalakkersuisut, forklarer Nivi Olsen.

Hun kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige, om demokraternes to medlemmer i Naalakkersuisut vil søge orlov fra Inatsisartut til efteråret.

Ifølge forretningsordenen for Inatsisartut kan et medlem af Inatsisartut søge om orlov ved indtræden til Naalakkersuisut. Det er en mulighed, og ikke et krav.

Som Naalakkersuisut og Inatsisartutmedlem mister Steen Lynge og Anna Wangenheim deres poster i diverse udvalg. De har fortsat mulighed for at deltage i afstemninger som resten af Inatsisartut.