Deltager i Løvens Hule: Fed og nervepirrende oplevelse

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 10. marts 2021 - 17:00

Virksomheden 'Guide to Greenland', som arbejder for at gøre det lettere for turister i Grønland, har deltaget i DR's iværksætterprogram 'Løvens Hule', som blev vist på tv torsdag, og som nu ligger på dr.dk.

Her præsenterede Mads Nordlund, Martin Nordlund og Malou Nordlund fra Nuuk deres virksomhed til nogle af Danmarks mest succesrige iværksættere.

Fed oplevelse

- Jeg var mega nervøs, da vi stod foran 'løverne' og præsenterede vores virksomhed. Det var nervepirrende, og selv om vi havde øvet på vores pitch og gjort vores arbejde forud for vores deltagelse, var det anderledes. At være i spotlightet med alle de kameraer gjorde bare, at man bliver ekstra nervøs. Men det var også fedt at opleve at have deres fulde opmærksomhed. Det var en virkelig fed oplevelse, fortæller Martin Nordlund til Sermitsiaq.AG.

Løvens Hule Løvens Hule er DR’s program, hvor iværksættere får lov til at præsentere deres projekt og idé til nogle af Danmarks mest succesrige iværksættere kaldet ‘løver’. Håbefulde iværksættere går ned af trappen og præsenterer deres forretningskoncept. Efter præsentation afslutter deltagerne med en værdiansættelse af virksomheder ved at fortælle løverne, hvor stor kapitaltilførsel de søger, og hvor meget denne kapital kan give investorer i ejerandele. Herefter er det op til løverne, at blive enige med sig selv og de andre løver, om det er en profitabel idé at investerer i.

Iværksætterne var positive omkring deres arbejde, men det blev ikke til en investering til 'Guide to Greenland'.

- 'Løverne' begrundede, at de ikke ville investere på grund af corona-situationen, selv om de mente, at vi var en spændende case. Det var ærgerligt, at de ikke ville investere midler i vores projekt, men vi kan også godt forstå det, for det blev optaget i august sidste år, og på det tidspunkt vidste man ikke så meget om corona, og hvor meget det ville have indflydelse på turismen generelt, siger han.

Kan komme tilbage

Efter programmet blev vist, så har deres hjemmeside fået rigtig mange besøg.

- Vi har fået besøgsrekorder, og vi har fået meget opmærksomhed, hvilket har styrket vores brand, på trods af, at Grønland nu er lukket, fremhæver Martin Nordlund.

Og det kan være, at teamet igen vil deltage i det samme program i fremtiden.

- Jeg tror gerne, at vi gerne vil deltage igen, når coronaen ikke er her længere. Men det vil så betyde, at det vil blive dyrere for investorerne at investere i os, lyder det fra Martin Nordlund.

Tøjmærket 'Nuuk Couture' har også deltaget i programmet sidste sæson. Her blev der heller ikke investeret til virksomheden fra 'løverne'.