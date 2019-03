Løvens Hule-deltager: Det var meget nervepirrende at stå foran investorerne

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 07. marts 2019 - 12:27

Louise Lynge Berthelsen fra Nuuk deltog onsdag i DR's populære iværksætterprogram 'Løvens Hule', hvor hun præsenterede sin forretning 'Nuuk Couture' foran fem kendte danske investorer i håb om at sikre sig investerings-finansiering fra dem.

Der blev ikke investeret til 'Nuuk Couture', dog fik Louise Lynge Berthelsen en masse ros af de fem investorer.

Nervepirrende at stå foran løverne

Sermitsiaq.AG har talt med Louise Lynge Berthelsen, der fortæller, hvordan hun kom ind i programmet:

- I september så jeg et Facebook-opslag, hvor man kunne ansøge om at deltage til programmet, og jeg blev så filmet i oktober. Men før jeg blev filmet gik jeg igennem flere optagelsesrunder, og til sidst blev jeg så filmet. Men det var først i sidste uge, jeg fandt ud af, at jeg skulle være med i programmet, fortæller hun.

- Hvordan var det, at stå foran investorerne?

- Meget nervepirrende. Jeg var meget nervøs, da jeg først gik ind, men efter fem-ti minutter blev jeg rolig. Selv om 'løverne' ikke investerede, så har jeg fået en hel masse ud af det, for de gav mig en masse råd, som jeg kan arbejde videre med. Jeg er meget taknemmelig over at være med, og jeg var meget stolt at se mig selv i fjernsynet i går aftes. Og det, der blev vist i fjernsynet, blev afspejlet meget godt, hvad der virkeligt skete. Jeg blev ikke vist på en anden måde, for man kan godt være lidt bange for, at producerne ville skabe drama, svarer Louise Lynge Berthelsen.

Henvendelser fra investorer

Hun siger, at hun har fået en masse reaktioner fra folk.

- Vores følgere på Instagram er steget med over 100 i løbet af én nat, og jeg fik en masse beskeder fra folk, hvor mange er stolte af, at Grønland blev vist andet billede, end det, som normalt bliver vist. Og lige efter programmet var slut, fik jeg henvendelser fra investorer, der gerne vil investere i min forretning, siger Louise Lynge Berthelsen.

Og hun er stadig opsat på at komme ind i det danske marked.

- Jeg vil gerne have lagerhotel i Danmark, og jeg har gået flere tilbud efter programmet blev vist i går, så min deltagelse har givet en masse muligheder, og jeg har allerede fået aftaler med tre-fire butikker, som skal sælge mine produkter. Nu er det en stor lettelse for mig, da programmet er blevet vist, og nu skal jeg finde ud af, hvem det er der skal være min samarbejdspartner, lyder det fra Louise Lynge Berthelsen.

Se eller gense 'Løvens Hule' ved at trykke her