Debat om selvstændighed: Vi skal lære at gå egne veje

Walter Turnowsky Onsdag, 27. marts 2019 - 16:11

Jævnligt efterlyses en mere konstruktiv tone i politiske debatter. Især når emnet er selvstændighed har debatten det med at blive hård og konfrontatorisk.

Men tilskuerne i Grand Bio i København oplevede i går forbindelse med visningen af filmen 'Håbets Ø', at emnet sagtens kan diskuteres konstruktivt, selvom udgangspunktet er forskelligt.

Regine Møller tager sit udgangspunkt i, at Grønland må finde sin egen vej for at gære sug fra af den postkoloniale byrde. Hun er formand for foreningen Nalik, der i Danmark arbejder for en rigere fortælling om Grønland fra et grønlandsk perspektiv og studerer til dagligt på RUC.

- Vi skal holde op med gang på gang at kopiere danske systemer og tro, at de fungerer i Grønland, sagde hun blandt andet med henvisning til den offentlige administration.

- Systemerne skal tage udgangspunkt i vores styrker og tilpasses vores kultur og værdier.

IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen var langt hen ad vejen med på den pointe.

- Det afgørende er, at vi selv tager ansvar for vores udvikling mod øget selvstændighed, sagde hun.

Med henvisning til, at der ikke er hjemtaget områder siden Selvstyreloven blev indført for ti år siden tilføjede hun:

- De seneste ti år har Danmark ventet på Grønland og Grønland ventet på Danmark. Nu er det på tide, at Grønland tager téten.

Regine Møller pegede derudover på behovet for, at Grønland udvikler sine internationale relationer og handelsforbindelser, så de ikke hele tiden skal gå via Danmark. I den forbindelse roste hun RALs strategi med at åbne containertrafikken til resten af verden.

Grønlandsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard kunne sagtens følge den pointe, han mente dog, at der altid vil være et særligt forhold mellem Danmark og Grønland - også selvom sidstnævnte en dag skulle blive selvstændigt.