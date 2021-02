Debat i Nuuk: Voldsomme overfald skal stoppes

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 18. februar 2021 - 11:01

På det seneste er der sket flere voldsomme overfald mod børn og unge begået af deres jævnaldrende.

En bekymret mor, Doris J. Jensen, der som privatperson arrangerer mødet, siger, at der må gøres noget ved de voldsomme handlinger, som er set i stigende grad den senere tid.

Alle skal være trygge

- Det er på ingen måde rart at høre om disse handlinger, og det er som om, at ingen gør noget for at stoppe det. Jeg arrangerer mødet, så vi kan drøfte, hvad mulighederne er for at ændre tingene, så alle kan være trygge i samfundet, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har også udtalt sig om emnet, hvor hun finder det bekymrende, at børn udsætter andre børn for vold.

Voldssagen fra Nuuk, hvor en 14-årig dreng blev væltet omkuld af en flok unge og derefter sparket i ansigtet og på kroppen har medført flere henvendelser til børnetalsmand Aviâja Egede Lynge om andre sager, hvor børn udøver vold mod børn.

Debatten afholdes i aften

Doris J. Jensen peger på flere ting, som kan være med til at få ændret på tendensen.

- Der kan for eksempel afholdes demonstration, sammenholdet mellem familier kan forbedres, hvor vi alle tager ansvar sammen for at få voldshandlinger stoppet. Forældrene skal arbejde sammen omkring det her, lyder det fra Doris J. Jensen.

Debatten foregår i dag, torsdag, på Atuarfik Samuel Kleinschmidt klokken 19.00.