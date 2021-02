Dato for Inatsisartut-valg drøftes i udvalg

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 16. februar 2021 - 14:03

Der er et stort flertal i Inatsisartut for valg i utide. Men spørgsmålet om, hvornår befolkningen skal sætte deres kryds ved Inatsisartut debatteres fortsat.

Datoen for det ekstraordinære valg er sat til den 6. april i lovforslaget. Samme dag som befolkningen skal stemme ved kommunalvalg samt valg til bygdbestyrelser og menighedsråd.

Det er Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut, der har fremlagt forslaget og datoen den 6. april som udgangspunkt i lovforslaget, for Inatsisartut på vintersamlingens første dag.

Nærmest samtlige partier anerkender, at den politiske situation er uholdbar. Siumut er delt i to, hvor Kim Kielsen fortsat vil følge koalitionsaftalens blålige skær, mens partiets formand Erik Jensen, rykker retningen mere mod midten, lidt tættere på den røde fløj.

Dato sendes til udvalg

Flertallet i Inatsisartut med blandt andet Siumut, Inuit Ataqatigiit og Nunatta Qitornai sætter spørgsmålstegn ved datoen.

Forslaget er sendt til udvalgsbehandling i lovudvalget, hvor også finans- og skatteudvalget skal høres i sagen. Dato for Inatsisartut-valg samt Naalakkersuisuts ændringsforslag skal blandt andet drøftes.

De seneste to uger er koalitionen skrumpet fra at være på tre partier til to partier. Demokraatit smækkede med døren for lidt over en uge siden og sendte dermed Naalakkersuisut i en krise, de ikke kunne overleve.

Inatsisartuts formandsskab oplyser, at udvalgets møde sandsynligvis vil vare i omkring to timer, hvor Inatsisartut derefter andenbehandler punkt 18.