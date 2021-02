Naalakkersuisut vil ændre valglov

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. februar 2021 - 10:29

Mod sædvane er Naalakkersuisuts ændringsforslag ikke tiltænkt 1. behandlingen af oppositionens valglov, men først 2. behandlingen. Normal praksis er ellers, at væsentlige lovændringer skal indgå i 1. behandlingen af en lov, så der er god tid til at debattere udspillet i Inatsisartut-salen.

Essensen i Naalakkersuisuts ændringsforslag handler om at sikre, at de nødvendige tiltag i denne corona-tid kan effektueres og ikke vente til valget er overstået den 6. april. Desuden omfatter lovændringen tiltag vedrørende udbud og indgåelse af kontrakter om anlægsprojekter.

2/3 flertal nødvendigt

Af forslaget fremgår det, at det i en valgkamp kan være betimeligt, ”at Inatsisartut inddrages i et større omfang, således at der ved vedtagelsen m.v. af kommende tiltag derved kan tages et særligt hensyn til, at tiltagene ikke forstyrrer valgkampen, eller giver (eller opfattes at give) visse partier en fordel over for andre partier”, står der.

Det bliver slået fast at et Naalakkersuisut forslag skal have opbakning fra partigruppeformændene, der repræsenterer mindst 2/3 af medlemmerne i Inatsiartut. Årsagen til, at der ikke skal være simpelt flertal, begrundes på følgende måde:

- Samtidig sikres, at et lille mindretal ikke gives mulighed for at obstruere, at helt nødvendige coronaforanstaltninger iværksættes.

Det bliver understreget i bemærkningerne, at ”tiltag, der gennemføres efter bestemmelserne, skal være begrundet i coronavirus eller skal være tiltag, der har til formål at afbøde en skadelig virkning på samfundet, som er en direkte følge af coronavirus”.

Hjælpe- kontra erhvervspakker

Om fiskeriet under valgkampen kan imødese at få en håndsrækning fra det offentlige blafrer i vinden. Spørgsmålet er nemlig, om der er tale om en hjælpe- eller erhvervspakke.

Det bliver pindet ud i bemærkningerne til Naalakkersuisuts lovændring på følgende måde:

- Der kan f.eks. ikke i medfør af bestemmelserne søsættes erhvervspakker og lignende, der hovedsageligt er begrundet i andre samfundsforhold, såsom svigtende markedspriser eller andre kriser. Det er således f.eks. ikke muligt efter bestemmelsen at yde støtte til fiskerierhvervet, såfremt årsagen til en krise i erhvervet må tilskrives andre faktorer end coronakrisen, fremgår det.