Danske hjælpe-millioner på vej til grønlandsk erhvervsliv

Samtidig med, at en storstilet hjælpepakke på 257 millioner er på vej til grønlandsk erhvervsliv og lønmodtagere, arbejdes der på at få juraen på plads, så Grønland kan få hjælp fra den danske stat.

- De hjælpepakker, der blev præsenteret i dag, ligner meget de danske og skal sikre en nu-og-her indsats, så de nødlidende virksomheder ikke bukker under. Der arbejdes sideløbende på at komme ind under de danske hjælpepakke-ordninger, men det kan trække ud på grund af jura og lovgivningsmæssige spidsfindigheder, der skal løses, oplyser en kilde tæt på processen.

Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane bekræftede på dagens pressemøde, at ”man er i fuld gang med at blive en del af de danske hjælpepakker”.

Naalakkersuisut kan ikke afvise, hvis krisen trækker ud, at Landskassen kan ende i likviditetsproblemer, men understregede, at det var svært at spå om fremtiden, og hvor den danske hjælp øjensynligt vil afbøde en alvorlig likviditetskrise.

Vittus Qujaukitsoq erkender, at der på et tidspunkt vil være en regning, der skal betales.

Men det er for tidligt at sige noget om, hvor stor regningen bliver og hvordan udgifterne til lønkompensation og hjælpepakker – i alt 257 millioner kroner – skal inddrives, lød det fra Vittus Qujaukitsoq, der understregede, at man har haft fuldt fokus på at komme virksomhederne til hjælp.

Hvordan regningen skal betales – via eventuelle skattestigninger eller udskydelser af planlagte investeringer eller andre tiltag – var alt for tidligt at sige noget om.

Landskassen har 1,6 milliarder kroner, som især er bundet op i Anlægsfonden til fremtidige investeringer. Det er herfra pengene i første omgang skal komme til hjælpepakkerne.

Vittus Qujaukitsoq afviste, at man for nuværende havde søgt Finansudvalget om en ekstraordinær bevilling til Sundhedsvæsenet.