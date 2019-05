Danske gymnasier svigter undervisning om Grønland

Walter Turnowsky Tirsdag, 07. maj 2019 - 06:40

Der er store huller i de danske unges viden om Grønland. Det viser en undersøgelse, som det danske undervisningsministerium har fået foretaget blandt elever i 9. klasse og på gymnasiet.

Og det er måske ikke så underligt, hvis der er mangler i elevernes kendskab til Grønland. Blandt gymnasieeleverne svarer 52 procent nemlig, at de ikke har modtaget undervisning om Grønland og grønlændere i gymnasiet. Kun 24 procent kan med sikkerhed huske, at de rent faktisk har modtaget undervisning om Grønland. 10 procent mener, at de har modtaget undervisning om emnet uden at være helt sikker. Resten kan ikke huske det.

4. til 6. klasse er den periode, hvor flest har modtaget undervisning om Grønland eller mener, at det har gjort det. Det gælder for 44 procent.

Det er især når det gælder det moderne Grønland og Grønland i Rigsfællesskabet, at de unges viden halter, viser undersøgelsen. Det flugter med, at disse emner typisk skulle høre til i de højere klassetrin eller i gymnasiet.

Efterlyser materialer

Gymnasielærerne er godt selv klar over, at det halter med undervisningen om Grønland.

- Der er ingen tradition for det i samfundsfag. Grønland kan relateres til økonomi, politik, globalisering. Men vi bliver ikke inspireret, udtaler en gymnasielærer i undersøgelsen.

- Det er vigtigt, at der bliver lavet nogle materialer, der er gode. Der er nogle, der skal lave noget, vi kan dykke ned i. Det har vi brug for i en stresset hverdag.

Også når det gælder den grønlandske litteratur, efterlyser gymnasielærerne materialer.

- Grunden til, at vi ikke beskæftiger os med det i dansk, er, at det ikke står nogen antologier eller i litteraturhistoriebøgerne overhovedet. Det bliver ikke nævnet. Der er intet med Grønland, siger en tredje lærer.

- Jeg ledte efter det og fandt én. Der er én bog om myter, hvis man underviser i det. Der er ingen tradition for at have det i undervisningsmaterialet.

Modvirker fordomme

Eleverne selv mener, at det er vigtigt at lære mere om Grønland.

- Det burde være et krav, at vi har om Grønland i samfundsfag i gymnasiet, siger en gymnasieelev i undersøgelsen.

- Det er vigtigt at lære noget om, fordi der er alle de fordomme om grønlændere. De skal ødelægges. Der skal oplyses. Der findes jo også løsninger på nogle af problemerne. Vi skal være sammen om at finde løsningerne.