Danske unge kender ikke det moderne Grønland

Walter Turnowsky Mandag, 06. maj 2019 - 09:13

Kendskabet til det moderne Grønland er beskedent blandt danske unge. Det viser en undersøgelse som det danske undervisningsministerium har fået foretaget blandt elever fra 9. klasse og i gymnasierne.

Bedst ser det ud, når det handler om at have nogle af grundlæggende fakta om Grønland på plads, her er det spørgsmålene om natur og miljø, som de får rigtigt.

Når det gælder Grønland i Rigsfællesskabet, så er kendskabet mindst. Her svarer eleverne kun rigtigt på 51 procent af spørgsmålene, mod 67 procent om de grundlæggende fakta.

Også når det gælder kendskabet til det moderne Grønland samt til landets kultur og historie, halter elevernes viden bagefter.

Nanook og Julie

Når det gælder eksempler på de konkrete spørgsmål, så svarer over halvdelen af de unge rigtigt på, at Grønland ligger i det nordlige polarbælte, hvordan flaget ser ud, at fiskeriet er det vigtigste erhverv samt at der er to grønlandske medlemmer i Folketinget. Under halvdelen svarer derimod rigtigt, når det gælder spørgsmål om at stort set hele befolkningen bor langs kysten, kaffemik, at man typisk rejser med fly eller skib mellem byerne samt at de fleste i Grønland har dansk statsborgerskab.

En måske lidt pudsig detalje er, at flertallet svarer rigtigt på, at Nanook er et grønlandsk band. Derimod er under halvdelen klar over, at Julie Berthelsen er en grønlandsk musiker.

Undersøgelsen blev gennemført som en led i finanslovsaftalen for 2018.