Danske og grønlandske politikere kræver større undersøgelse af spiralsagen

Flere grønlandske kvinder fortæller i dag i Information, hvordan de i nyere tid har fået opsat prævention uden samtykke i forbindelse med provokerede aborter.

I alt har otte kvinder klaget til det grønlandske landslægeembede over prævention, som ifølge kvinderne blev opsat uden deres samtykke eller vidende. Sagerne strækker sig fra begyndelsen af 00’erne og helt op til for få år siden.

De nye beretninger fører nu til krav om, at den pågående undersøgelse af spiralsagen bør udvides, så den også omfatter perioden efter 1991, hvor Grønlands hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Danmark.

»Man bør være villig til at undersøge sagen til bunds, også efter at vi har overtaget sundhedsområdet,« som Nivi Olsen, næstformand i oppositionspartiet Demokraatit.

- Det er grusomt

Også i Folketinget vækker historierne fra nyere tid forargelse.

»Det er simpelthen grusomt og gør mig ulykkelig at høre,« siger Per Larsen, sundhedsordfører i Konservative, som sammen med Enhedslisten kræver undersøgelsesperioden udvidet.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Men Sundhedsministeriet anfører i et skriftligt svar, at en undersøgelse af perioden efter 1991 skal besluttes af Grønlands regering.

En dansk-grønlandsk undersøgelseskommission er i øjeblikket i gang med at kulegrave den såkaldte spiralsag, hvor tusindvis af grønlandske piger og kvinder systematisk fik oplagt spiraler i 1960’erne og 70’erne som et led i danske myndigheders strategi om at reducere den grønlandske befolkningstilvækst – en sag, DR afdækkede sidste år.

Mimi Karlsen afviser

Det er mellem den danske og grønlandske regering aftalt, at de uvildige forskere i kommissionen skal undersøge perioden fra 1960 til og med 1991, hvor Grønland selv overtog sundhedsområdet.

Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen afviser i et skriftligt svar til Information at lade udredningen gå helt frem til i dag. Hun oplyser, at hun afventer landslægeembedets redegørelse om de nyere sager, før hun vurderer, hvorvidt der er tale om enkeltsager, eller om et generelt problem i det grønlandske sundhedsvæsen, som kræver en større undersøgelse.

Fire har fået medhold

Landslægeembedet i Grønland fik sidste år til opgave at undersøge indberetninger om prævention uden samtykke efter 1991. Det skete i kølvandet på en historie fra britiske BBC, hvor fire grønlandske kvinder fortalte, at de op igennem 00’erne havde oplevet at få forskellige former for prævention uden samtykke.

Ind til videre har landslægen givet fire kvinder medhold i, at der i deres sager ikke kan påvises et samtykke. I øvrige tre sager har han derimod kunnet påvise dokumenteret samtykke i journalerne, og én sag er endnu ikke afgjort.