Dansk politiforbund: Grønlandske politifolk skal have samme vilkår

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 13. juni 2022 - 14:25

Politiforbundets formandskab vil have et opgør med mange års forskelsbehandling af grønlandske politifolk, hvor alt fra overenskomst til løsning af akutte udfordringer og arbejdsforhold trækkes i langdrag, når det rammer det danske Justitsministerium.

- Der er en række forhold, vi simpelthen ikke kan være bekendt, og som skal laves om. Især når det handler om tilgangen til kollegerne i Grønland. De bør behandles ligeværdigt, fastslår Heino Kegel og Michael Bergmann Møller, fra Politiforbundets formandskab.

Forskelsbehandling

Under mødet gjorde de det klart for justitsminister Mattias Tesfaye, at der stadig sker en forskelsbehandling, og der er en udpræget følelse af at være mindreværdige.

- Det kan vi ikke være bekendt med. Som så meget andet er det bare blevet accepteret som et vilkår, og vi ville sikre os, at ministeren hørte den grønlandske side af sagen, sat op mod hvad hans egne embedsfolk siger, fortæller forbundsformand Heino Kegel.

Han henviser blandt andet til, at politiet i Grønland modtager forholdsmæssigt dobbelt så mange sager som i Danmark, og at 50 procent af sagerne handler om personfarlige forhold eller sædelighedssager.



- Det er voldsomme hændelser og oplevelser, de udsættes for, og det skaber en naturlig bekymring i forhold til at udvikle PTSD, siger forbundsformanden.

Arbejder mere end deres danske kollegaer

Grønlandske politifolk har en 40-timers arbejdsuge efter den statslige overenskomst i landet. Det vil sige, at politifolkene i princippet arbejder 3,5 uger mere om året end deres danske kolleger med 37-timers arbejdsuge. Alligevel honoreres den ekstra tid ikke.



- Jeg kan godt forstå, at det, og en række andre områder, opleves som uretfærdigt og som forskelsbehandling. Det kan godt være, at der er nogle historiske forklaringer og særlige omstændigheder, som gør, at det er sådan. Men det betyder ikke, at det skal være et fremadrettet vilkår. Forskelsbehandling er ikke et vilkår. Men det er en oplevelse, som rigtigt mange grønlandske kolleger har. Det er som om, at man i årevis har holdt dem hen med snak og sendt et signal om, at de er mindre værd end deres danske kolleger, lyder det fra Heino Kegel.