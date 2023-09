Danmark erkender der skal arbejdes med oprindelige folks rettigheder

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. september 2023 - 11:53

Det vakte stor opsigt, da FN´s specialrapportør om oprindelige folks rettigheder rettede en hård kritik mod Danmark og Grønland efter sit besøg i begge lande i februar i år.

Torsdag fremlagde specialrapportør Cali Tzay sin færdige rapport for FN's Menneskerettighedsråd i Geneve, hvor Danmark og Grønland delte Danmarks taletid for at svare på kritikken fra rapportøren.

Kritikken er meget omfattende og handler blandt andet om strukturel og systematisk racediskrimination mod inuit samt manglende rettigheder for inuit i Danmark og Grønland.

I sit forsvar fremhævede den danske repræsentant, at Danmark er en forkæmper for oprindelige folks rettigheder internationalt, samt at man har tætte bånd til rettighedsorganisationer som eksempelvis ICC. Repræsentanten talte også for, at Danmark er klar til at arbejde videre med implementering af oprindelige folks rettigheder.

Vigtig påmindelse

Tove Søvndahl Gant repræsenterede Naalakkersuisut ved mødet, og hun takkede på vegne af Danmark og Grønland rapportøren for en åben og konstruktiv dialog i forbindelse med besøget og udarbejdelse af rapporten.

- Din rapport påpeger udfordringer i forhold til at sikre et retfærdigt og lige samfund for inuit, uagtet om de bor i Danmark eller Grønland, lød det blandt andet fra Tove Søvndahl Gant.

Hun sagde videre, at rapporten er en vigtig påmindelse om behovet for debat og analyse af, hvordan oprindelige folks rettigheder bliver indført i lande som Grønland, hvor der er betydeligt selvstyre.

ICC, Inuit Circumpolar Council, var til stede ved mødet i Geneve og fik taletid i forbindelse med at rapporten blev fremlagt.

Opfordrer til fundamental anden tilgang

ICC’s forkvinde Sara Olsvig siger til Sermitsiaq.AG, at hun glæder sig over meget klare anbefalinger til forbedringer i både Grønland og Danmark, som rapportøren kommer med i rapport:

- Specialrapportørens rapport kaster et tiltrængt og skarpt lys på mange af menneskeretlige udfordringer vi står med i Grønland, og for grønlændere bosiddende i Danmark.

- Vi er særligt glade for rapportørens tydelige fokus på, at både Grønland og Danmark skal gøre meget mere for at efterleve Deklarationen om oprindelige folks rettigheder, og ILO Konvention 169. I vores tale opfordrede vi den grønlandske og danske regering til fundamentalt at ændre deres tilgang til implementeringen af oprindelige folks rettigheder, siger Sara Olsvig.

Med hensyn til aktuelle sager såsom sagen om spiralkampagnen, anbefaler rapportøren, at udredningen vedrørende spiralkampagnen udvides til årene, efter Grønland overtog ansvar for sundhedsområdet.

Udredning bør udvides

Samt at udredningen udføres med klart udgangspunkt i menneskerettighederne. En anbefaling ICC, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og MIO også er kommet med.

- Det er utroligt vigtigt, at der sikres en menneskerettighedstilgang til de udredninger, der udføres nu. Det betyder blandt andet, at man i designet af udredningerne tager udgangspunkt i de mennesker, det handler om, og inddrager dem tæt.

- I forhold til spiraludredningen bør man for eksempel inddrage familiemedlemmer, sådan som flere kvinder har anbefalet, og udvide perioden udredningen omhandler, så alle berørte personer inkluderes, siger Sara Olsvig.