FN-udsending kommer med hård kritik af inuits rettigheder i Danmark

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. februar 2023 - 12:54

- På trods af betydelige fremskridt står inuit stadig over for barrierer for fuldt ud at have deres menneskerettigheder i både Danmark og Grønland, siger FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder, Cali Tzay, på et pressemøde i Danmark fredag.

Den særlige rapportør har været på et 10-dages officielt besøg i både Danmark og Grønland, og fredag formiddag dansk tid fremlagde Cali Tzay sine foreløbige resultater fra besøget.

Han opfordrer både Danmarks og Grønlands regering til at tage fat på den negative påvirkning fra kolonialismen, som han vurderer udmønter sig i strukturel og systematisk racediskrimination mod inuit.

Det er vigtigt for at tackle tidligere uretfærdigheder og for at skabe et mere rummeligt samfund, lyder det.

- Møder racisme og diskrimination

Den særlige rapportør kom med en hård kritik af, at hvad han betegner som manglende rettigheder for inuit i Danmark.

Han henviser til, at der bor omkring 17.000 grønlandske inuit i Danmark, og at de formelt nyder de samme rettigheder som andre danske statsborgere, men at det ikke gør sig gældende i praksis:

- Den danske regering siger, at den arbejder for lige adgang. Men i praksis møder inuit betydelige administrative og institutionelle barrierer samt racisme og diskrimination, der fører til, at nogle lever marginaliseret og ekskluderet, siger Cali Tzay.

Med hensyn til definitionen af hvem der tilhører inuit, henviste Cali Tzay til såkaldt selvidentifikation under ILO 169. Det vil overordnet sige, at rettighederne i konventionen gælder for de, der identificerer sig selv som inuit.

Undervises ikke på modersmål

Han påpeger, at der mangler data på, hvor børn af inuit der bor i Danmark, samt om de får undervisning på deres modersmål:

- Jeg har fået at vide, at i praksis bliver børn af inuit nægtet undervisning på deres modersmål, siger den særlige rapportør.

Han opfordrer også den danske stat til at gennemgå sine procedurer og og uddannelse af personale i forbindelse med behandling af socialsager, der involverer inuit.

Inuitbørn hører under konvention - både i Danmark og Grønland

Det havde især berørt ham dybt at høre om inuit-kvinder, der har fået fjernet deres barn af de danske myndigheder, og at børnene anbringes hos danske plejefamilier, hvor de kan miste deres sprog, kultur og identitet.

- Det gør det næsten umuligt for dem at vende tilbage til Grønland, siger Cali Tzay og fortsætter:

- Hvad enten børn af inuitbørn befinder sig i Grønland eller Danmark har de deres rettigheder under ILO konventionen 169.

Cali Tzay opfordrer derfor den danske regering til fuldt ud at implementere FN's konvention om oprindelige folk samt ILO konventionen 169 i Danmark.