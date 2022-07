Danmark arbejder på lovgivning om sanktioner i Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 11. juli 2022 - 07:45

Det kræver et forarbejde af de større, at Grønland kan tilslutte sig EU's sanktioner mod Rusland.

I foråret vedtog Inatsisartut en lov, som giver Naalakkersuisut lov til at indføre EU-sanktionerne her i landet, men den lov er ikke helt nok.

Nogle af sanktionerne skal nemlig gælde inden for såkaldte rigsanliggender, som den danske stat bestemmer over, og derfor arbejder den danske regering også på et lovforslag, som skal vedtages i Folketinget.

Lovforslaget er netop sendt i høring, og formålet er at kunne indføre sanktioner mod Rusland i Grønland inden det finansielle område, selskabs- regnskabs- og revisorområdet og sikkerhed til søs og luftfart.

Selvstyret skal inddrages

Sanktionerne vil dog kun blive sat i kraft efter inddragelse af Selvstyret, skriver regeringen i lovforslaget.

- Lovforslaget vil bemyndige erhvervsministeren, justitsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og transportministeren til at udstede bekendtgørelser med regler, der svarer til regler, der allerede gælder eller vil gælde i Danmark, dog med de ændringer som de grønlandske forhold tilsiger, står der om konsekvenserne af lovforslaget.

Naalakkersuisut ønsker at tilslutte sig EU-sanktionerne på grund af Ruslands invasion af Ukraine. For at tilslutte Grønland til sanktionerne skal Naalakkersuisut udarbejde en bekendtgørelse om det. Det er endnu ikke sket.