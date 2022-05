Inatsisartut vedtager lov om sanktioner mod Rusland

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 19. maj 2022 - 16:27

Naalakkersuisut kan indføre sanktioner mod Rusland i forbindelse med den igangværende krig mellem Rusland og Ukraine.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egedes lovforslag er vedtaget af Inatsisartut uden ændringer.

Loven er vedtaget på en hastebehandling i Inatsisartut i dag torsdag den 19. maj, hvor 20 stemmer for, og ingen stemmer imod eller undlader at stemme.

Naalakkersuisut skal dog rådføre sig hos Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg forud for beslutninger om at indføre sanktioner mod Rusland.

Samtlige partier udtrykte enighed om lovforslaget.

IA’s ordfører Harald Bianco påpeger, at det er vigtigt at huske at række hånden ud til samarbejde til landet, hvis og når Rusland trækker sig ud igen:

- Vi skal huske på, at der også er arktiske folk i Rusland. Vi bør derfor have mod nok til at huske, at vi kan række ud til et nyt samarbejde efter konflikten. Men på nuværende tidspunkt tilslutter vi os formanden for Naalakkersuisuts forslag, siger Harald Bianco fra talerstolen.

Lov om sanktioner i forfatningen

Både Siumut og Naleraq udtrykker, at det er et stort skridt for Naalakkersuisut og Inatsisarturt at tage del af sanktioner mod lande, der bryder FN’s konventioner ved at invadere et andet land.

Sådanne storpolitiske beslutninger skal Grønland kunne tage, når Grønland i fremtiden bliver en selvstændig stat.

- Vi står fast og mener, at vi aldrig vil acceptere krig. Men vi vægter dog dialog for at løse konflikter, frem for sanktioner. Vi vil være med til, at Grønland tilslutter sig EU’s sanktionsplan mod Rusland. Det gælder blandt andet visumudstedelse og overførsler via banker, siger Kuno Fencker (S).

- Vores parti arbejder for et selvstændigt Grønland i fremtiden. Og vi vil påpege, at det er vigtigt, at Grønland også skal have love omkring sanktioner ved konflikter mellem andre lande, ligesom der er nu. På nuværende tilslutter vi os lovforslaget uden ændringer, siger Pele Broberg.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede noterer sig Siumuts og Naleraqs ønske om at indføre sanktioner mod lande der fører krig, og dermed bryder FN’s konventioner, i forfatningsarbejdet.

Hvilke andre muligheder er der

Demokraatit er også klar til at bemyndige Naalakkersuisut til at sanktionere mod Rusland, såfremt dette sker i samråd med det relevante udvalg. Dette for at undgå, at Naalakkersuisut får for stor magt i forhold til Inatsisartut.

Anna Wangenheim ønsker også at få belyst, hvilke relationer Grønland og Rusland har. Som eksempel bruger hun sundhedsvæsenet, der ifølge hende har benyttet et russisk IT-system, og udtrykker bekymring omkring mulig cyberangreb og konsekvenser for borgerne.

Uanset bekymringerne, så vil Demokraatit også bemyndige Naalakkersuisut til at indføre sanktioner mod Rusland, så længe konflikten står på.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre livet så svært som muligt for Rusland, indtil landet vælger at trække sine styrker ud af Ukraine, så den ukrainske befolkning kan få deres land og deres frihed tilbage, siger Anna Wangenheim.

Også Atassut stemmer for lovforslaget som den foreligger.