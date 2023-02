Danmark afventer Grønlands input til kongerigets arktiske strategi

Merete Lindstrøm Fredag, 10. februar 2023 - 11:48

Kongerigets Arktiske strategi skal dække interesser for alle dele af rigsfællesskabet. Derfor er det vigtigt at få input fra både Færøerne, Grønland og Danmark, før der lægges sidste hånd på den endelige strategi. Men den nye strategi lader vente på sig.

- Det korte ærlige svar: Lige nu afventer vi et grønlandsk indspil for at vi kan komme videre.

Sådan siger Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, til Sermitsiaq.AG.

Danmark bad allerede tilbage i 2019 om Grønlands input til en arktisk strategi for Rigsfællesskabet, men den har været længe undervejs, og det er ifølge Lars Løkke Rasmussen den sidste brik, der mangler for at nå i mål med den endelige strategi for Kongeriget.

- Det er vigtigt, at den strategi udvikles i ligeværdigt samspil mellem de tre dele Rigsfællesskabet består af. Det er mit ansvar som landets udenrigsminister i sidste ende at fastlægge Rigsfællesskabets udenrigs og sikkerhedspolitik. Det kræver, at vi får det indspil fra Færøerne og Grønland som sammen med det snævre danske indspil kan bygges sammen til en strategi, som alle kan se sig selv i.

Eneste arktiske stat uden strategi

Lars Løkke Rasmussen har i denne uge været i Nuuk, hvor han også har haft lejlighed til at tale med Naalakkesuisoq for udenrigsanliggender Vivian Mitzfeldt (S) om strategien. Og der er en bagkant i det her, påpeger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi er den eneste arktiske stat, der ikke har en fungerende strategi og vi står overfor at skulle træffe nogle afgørelser lige om et øjeblik blandt andet et tiårigt forsvarsforlig, hvor vi skal disponere en masse milliarder i forhold til, hvordan vi skal vi dimensionere det danske forsvar.

- En del af det handler om, hvordan bygger vi op i Arktis. Den slags beslutninger er nødt til at være forankret i, hvordan parterne i Kongeriget i fællesskab ser Arktis. Jeg lægger vægt på, at en endelig strategi skal være balanceret, men jeg har også kæmpe respekt for, at man i den grønlandske regering siger, at det her skal være forankret i det grønlandske parlament og at det derfor er en process der tager tid.

Forsvarsaftale skal præsenteres for Nato i Juli

Den Arktiske strategi skal altså blandt andet være bagtæppe for et forsvarsforlig der skal forhandles på plads i Folketinget i løbet af foråeret og som gerne skal være på plads inden Nato topmødet, der finder sted i Vilnius i juli.

Det er en målsætning fra Danmarks side til mødet at kunne levere på løftet til Nato om, at der fra 2030 afsættes de ønskede to procent af BNP til forsvaret i Danmark.

- Det ville være mærkeligt at lave et forsvarsforlig og disponere en masse milliarder og så først finde ud af bagefter, hvorfor gør vi som vi gør her i Arktis, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt om sagen.