Danielsen: Peles konklusion er forkert

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 10:52

Sidste uge rejste Pele Broberg (PN) her på Sermitsiaq.AG tvivl om lufthavnsprojektets samfundsøkonomiske bæredygtighed.

Men PN-politikeren har fået regnestykkerne helt i den gale hals, lyder replikken fra den ansvarlige naalakkersuisoq, Karl Frederik Danielsen (S).

- Lad mig starte med at sige, at udsagnet selvfølgelig ikke er korrekt. Pele Broberg udtaler sig i artiklen om, at den samfundsøkonomiske gevinst ved lufthavnsprojekterne ikke kan dokumenteres, siger han i en pressemeddelelse.

- Hvis ikke vi investerer i de nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat, er vi nødt til at investere i den nuværende struktur. Den nuværende struktur er ikke hensigtsmæssig, og Inatsisartut har truffet beslutning om at den skal laves om.

- Det er dokumenteret, at anlæggelse af de nye lufthavne vil betyde en mere effektiv transportstruktur end det nuværende system, hvor passagerene har flere mellemlandinger.

- Ingen beslutning om Kangerlussuaq

Det er især ønsket om at bevare Kangerlussuaq, der ifølge Pele Broberg (PN) får det samfundsøkonomiske regnestykke til at skride. Men Karl Frederik Danielsen (S) siger, at Kangerlussuaqs fremtid slet ikke er afgjort endnu.

- Pele Broberg argumenterer for, at Kangerlussuaq nu skal drives videre som 2810 meter bane som den er i dag. Dette anføres som en årsag til at økonomien i lufthavnsprojekterne nu skulle være skredet og at budgetloven brydes.

- Dette er ikke korrekt.

- Der er ikke taget endelig beslutning om den fremtidige driftsform for Kangerlussuaq. Naalakkersuisut har igangsat en dialog med forsvaret om deres ønske om tilstedeværelse i Kangerlussuaq. Der er tilsvarende nedsat en arbejdsgruppe med blandt andet Qeqqata Kommunia.

- Naalakkersuisut ønsker at afvente resultatet af arbejdsgruppernes arbejde før der fremlægges konkrete forslag til den fremtidige driftsform for Kangerlussuaq.

Beregning for 2.800 meter bane findes ikke

Naalakkersuisoq for infrastruktur undlader derved dog at forholde sig til, at spørgsmålet om Kangerlussuaqs fremtid har betydning for hele lufthavnsprojektets samfundsøkonomiske bæredygtighed. Beregninger bag beslutningen om at bygge de tre nye lufthavne viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 619 millioner kroner over 25 år, hvis Kangerlussuaq nedgraderes til en heliport. Vælger man i stedet en 1.500 meter bane, falder gevinsten til 98 millioner kroner. Samtidig viser beregningerne dog, at det vil medføre et samfundsmæssigt tab på 1.085 millioner kroner over 25 år, hvis man ikke ændrer på lufthavnsstrukturen.

Der er imidlertid ikke udarbejder analyser af de samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis man skulle vælge at bevare Kangerlussuaq i fuld længde. Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke muligt at sige noget sikkert om, hvorvidt det vil medføre et tab eller ej. Budgetloven siger, at der skal være en langsigtet samfundsøkonomisk gevinst, hvis man vil finansiere lufthavnen på det planlaget grundlag.

- At antyde at Naalakkersuisut eller Inatsisartut bryder loven på så løst et grundlag er en alvorlig anklage uden grundlag som skaber unødig tvivl og utryghed hos landets borgere, siger Karl Frederik Danielsen (S).

- Pele Broberg springer en række væsentlige mellemregninger over i sin argumentation, og lander uheldigvis på en forkert konklusion.