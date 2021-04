D og SAM bekymrer sig ikke over meningsmåling

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 04. april 2021 - 16:00

Demokraatit står til at miste to mandater i Inatsisartut og gå fra seks til fire mandater, mens Samarbejdspartiet vil miste sit ene mandat, ifølge en ny meningsmåling, lavet af Avisen AG og HA Analyse.

Men de to partier tager undersøgelsen med ophøjet ro.

- Vi har forventet at miste stemmer, da vi har mistet både Randi Vestergaard Evaldsen og Niels Thomsen, som har fået mange stemmer ved de seneste valg. Og vi har været med som Naalakkersuisut, hvor vi har taget ansvar, og har været med til at træffe svære beslutninger, siger Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen om, at partiet står til at få 13,4 procent af stemmerne til tirsdagens valg.

Gået frem

Han ser det dog meningsmålingen positivt.

- Vi har dog gået frem i forhold til den seneste meningsmåling, og det viser, at vores vælgere stoler på vores visioner. Vi har kæmpet under valgkampen, hvor vi har været tydelige med hvad det er vi vil, og det har vælgerne bemærket. Men vi kæmper videre indtil klokken har slået sidste slag, fremhæver Demokraatits formand.

Han henviser til meningsmålingen, lavet i december mellem Ilisimatusarfik og Konrad Adenauer Stiftung i Stockholm fra Sverige, hvor partiet stod dengang til at få 12,7 point af vælgerne.

Glade for meningsmålingen

Samarbejdspartiet er ligeledes tilfredse med meningsmålingen, selv om partiet står til at få 2,2 procent af vælgerne, som vil betyde, at Samarbejdspartiet vil miste sit ene mandat i Inatsisartut.

- Vi er glade for meningsmålingen, da det står bedre til med os end det gjorde på samme tidspunkt før sidste valg. Vi er fortrøstningsfulde og er sikre på, at vi nok skal for det ene mandat hjem, siger medlem af bestyrelsen i Samarbejdspartiet Torben Ørting Jørgensen.

Den dårlige omtale har ingen indvirkning

Partiformand Tillie Martinussen blev sidste år beskyldt for bruge partistøtten til private formål, hvilket er blevet kritiseret fra nu tidligere medlemmer af partiet.

Tror du, at de skyldes det dårlige omtale af partiet, at I står til at miste jeres mandat?

- Det har ingen indflydelse, da vi netop står bedre i meningsmålingen end den meningsmåling op til valget sidste gang. Tværtimod står vi bedre nu. Jeg tror, at sagen, med sladder og andet, som ikke har noget på sig har nogen som helst indvirkning.

- Nu kigger vi fremad, og der har aldrig været et bedre team i partiet, som kæmper for en bedre fremtid for Grønland. Vi har tillid til, at vælgerne sætter pris på vores mærkesag. Og vi håber, at vælgerne kan huske, hvem det er der råber højest om de udsatte mennesker i samfundet.