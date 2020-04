Coronavirus: Ingen nye tilfælde – 40 venter svar

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 12. april 2020 - 13:37

Opdateret klokken 15:25.

Landslægeembedets opdaterede register over tests viser, at dagens tests alle er negative for covid-19, der nu på tredje måned hærger resten af verden.

Selvstyret oplyser i en kort pressemeddelelse, at der ikke er kommet nye testsvar trods landslægeembedets register over prøvesvar er opdateret i dag, søndag.

- Der kommer desværre ingen nye prøvesvar i dag, da Statens Serum Institut ikke analyserer prøver fra Grønland lørdag og søndag. Resultaterne for disse dage vil dermed indgå i status på pressemødet i morgen mandag den 13. april, lyder forklaringen fra Selvstyret.

Landslægen har på lørdagens pressemøde meddelt, at der fortsat er fare for smittespredning i samfundet, og at personer med symptomer på sygdommen bør søge læge med henblik på at blive undersøgt.

I alt 912 er blevet testet for sygdommen covid-19 over hele landet, 11 er testet positivt men er alle meldt raske. 40 personer venter svar på test, lyder det på landslægeembedets hjemmeside.