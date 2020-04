Landslæge: Er du syg, så skal du testes

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 11. april 2020 - 14:22

En Sermitsiaq.AG opgørelse viser, at der er store regionale forskelle på, hvor mange der er blevet testet rundt om i landet. Landslæge Henrik L. Hansen fortalte på lørdagens pressemøde, at det var afgørende, at mange flere blev testet.

Kilde: Landslægeembedet og Grønlands Statistik

- Vi skal alle være opmærksomme på, om nogen i vor omgangskreds er syge, og vi skal gøre vort til, at få den enkelte til at søge læge, så vedkommende kan blive testet, lød opfordringen fra landslægen, der understregede, at det var den eneste måde at sikre, at der ikke pludselig kommer en ukontrollerbar smittespredning i landet.

Godt nok er Grønland blevet erklæret smittefri i internationale medier, men det skal man ikke lade sig narre af, lød det advarende fra landslægen.

- Der kan nemlig være smitte derude, fastslog landslægen.

- Vi har fortsat tilrejsende som kan bringe smitten til landet. Selv om de testet forud for hjemrejsen til Grønland, så er den ikke 100 procent sikker, forklarede landslægen, der også understregede vigtigheden af, at man ikke besøgte andre byer eller bygder uden at det er strengt nødvendigt.

- I Nuuk er det forbudt at besøge andre byer. I resten af landet har vi kraftigt opfordret til at man undlader at besøge andre byer og bygder. Det er afgørende, at borgerne følger disse anbefalinger, hvis vi skal undgå epidemien, sagde landslægen.

79 testsvar - alle negative

Han kunne afsløre, at man havde fået resultatet af 79 test og samtlige var negative, og dermed har landet endnu ingen smittede, idet 11 personer er raskmeldte.

Strategien er fortsat, at der skal være ro på ude i resten af verden, før Grønland vil slække på strategien med indenrigs- og udenrigsrejser, som indtil videre er forbudt frem til slutningen af april.