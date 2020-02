Coronavirus: Beredskab i Grønland er aktiveret

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 01. februar 2020 - 12:26

Det har Epidemikommissionen besluttet under et møde fredag eftermiddag, fremgår det i en pressemeddelelse.

- Vi har allerede faciliteterne og redskaber til undersøgelser, hvis kaptajnen i flyet meddeler, at der er mistanke om smitsom sygdom blandt passagerene, forklarer landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

- I første omgang fokuserer vi på Kangerlussuaq, da det er den vej, de fleste turister og eventuelle arbejdere, der indrejser til fra udlandet.

Formanden i Epidemikommissionen er politimesteren, mens den ledende dyrlæge, sundhedsvæsenet, repræsentanter fra toldvæsenet og en repræsentant fra kommunerne, samt landslægen er medlemmer af kommissionen.

Epidemikommissionen ledes af Grønlands Politi, som i samråd med landslægen, kan træffe beslutning om, hvilke videre foranstaltninger der bør tages.

- Politiet er klar til at koordinere en sådan hændelse samt bistå landslægen og sundhedsvæsenet. Politiet har i samarbejde med resten af epidemikommissionen udarbejdet retningslinjer omkring, hvordan vi håndterer en situation i Grønland, hvor der er mistanke om, at en person er smittet med coronavirus, siger chefpolitiinspektør Svend Foldager.

Ingen fælde i Grønland

Landslægen oplyser, at der ikke har været nogen mistanke om smitte af coronavirus i Grønland.

- Der har ikke været mistanke om coronavirus eller registreret nogen tilfælde af den nye virus i Grønland, men vi følger udviklingen nøje, siger han.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har under et møde torsdag erkendt, at coronavirusset udgør en international nødsituation. Det betyder, at sygdommen ikke længere betegnes som værende sundhedskrise, der kun berører Kina.

Det seneste tal viser, at over 11.000 mennesker er smittede med coronavirusset, hvor over 20 lande har registreret tilfælde af sygdommen. Over 250 er døde som følge af sygdommen.

Landslægen forklarer, at sygdommens påvirkning varierer fra person til person.

- Der danner sig efterhånden et billede af, at der er flere variationer af sygdomsforløbet. Nogen oplever det i let form, men udgør stadig smitterisiko. Også er der andre, der får alvorlig lungebetændelse, og kan dø af det. Det handler især om ældre mennesker, der har andre sygdomme som sukkersyge eller hjertesygdomme. Verdenssunhedsorganisationen WHO har sagt, at dødeligheden må antages for at ligge på omkring to procent af de smittede. Også er der tale om, at sygdommen kan smitte i inkubationstiden, altså op til de første symptomer på sygdom af coronavirus, forklarer Henrik L. Hansen.

Lav risiko i Grønland

Sandsynligheden for, at der skulle komme personer, der er smittede af coronavirus vurderes lavt af epidemikommissionen.

- Sandsynligheden for at sygdommen kommer til Grønland må fortsat anses for meget lav. Det er også vigtigt at holde fast i, at sygdommen nok er alvorlig, men at de hidtidige erfaringer viser, at næsten alle smittede bliver raske igen. Den nye corona-virus er ikke specielt smittefarlig og kan ske ved person-til-person smitte ved tæt kontakt til syge personer. Der er især set smitte til sundhedspersoner og smitte mellem familiemedlemmer, siger Henrik L. Hansen i epidemikommissionens pressemeddelelse.

Samme vurdering kommer fra chefpolitiinspektør Svend Foldager.

- Altså, de passagerer, der eventuelt skulle have været i Kina skal jo igennem flere lufthavne, før de når Kangerlussuaq lufthavn. Så risikoen for Grønland ligger meget lav, men vi er alligevel klar med beredskabet, lyder det fra Svend Foldager.

Ingen restriktioner ved indrejse til Grønland

Epidemikommissionen oplyser, at WHO’s retningslinjer følges, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke indføres restriktioner ved indrejse til Grønland.

Epidemikommissionen oplyser, at der på grund af de indstillede flyruter til og fra Kina for nuværende ikke kommer arbejdskraft til fiskeindustrien fra Kina til Grønland.