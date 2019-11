Karantæne i kort tid på grund af sygdom i Danmarksflyveren

Redaktionen Fredag, 01. november 2019 - 12:42

Grønlands Politi orienterer om i en pressemeddelelse og på deres Facebook-side, at der har været en sundhedshændelse på Danmarksflyveren, der netop er landet i Kangerlussuaq. Kaptajnen på flyet havde fået en meddelelse om, at der kunne være et tilfælde af en smitsom sygdom ombord.

- Af hensyn til befolkningens sikkerhed besluttede politiet, at flydørene skulle holdes lukket, indtil der var sikkerhed om, at der ikke var risiko for smittespredning. Landslægen i Grønland vurderede imidlertid, at der ikke var nogen fare for passagerne, hvorfor de umiddelbart efter kunne forlade flyet, lyder det i Grølands Politis pressemeddelelse.

En sundhedsfaglig har undersøgt sundhedshændelsen i Danmarksflyveren, og landslæge Henrik L. Hansen udtaler:

- Efter nærmere undersøgelser og samtale med kaptajnen på flyet, vurderer jeg, at der ikke er nogen grund til fortsat tilbageholdelse, og passagererne kan derfor rejse frit. Der er ingen risiko for smitteoverførsel til hverken passagerer eller besætning, lyder det fra landslægen.

Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han ikke kan udtale sig yderligere om sagen, da de handler om en enkeltperson.