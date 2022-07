Coronasmitte: Alderdomshjem og sygehus begrænser adgang for besøgende

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 20. juli 2022 - 11:42

Regionssygehuset i Sisimiut meldte mandag den 18. juli, at der med øjeblikkelig virkning ikke længere er adgang for besøgende til indlagte, da der er fundet smitte med Covid-19.

Alderdomshjemmet i Kangaatsiaq har også begrænset deres adgang for pårørende på grund af smitte. Her har et familiemedlem mulighed for at komme på besøg, men besøget skal meldes til personalet på forhånd og der skal bruges mundbind under besøget.

Uddannelseslæge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at embedet ikke længere bliver opdateret ved smitte i institutioner. Kun sygehuse skal oplyse om smitte, hvis en indlagt er smittet med Covid-19.

På nuværende tidspunkt er der ingen landsdækkende restriktioner, og institutioner kan selv tage stilling til, hvordan de vil håndtere eventuelle smitte.

- Både institutioner og sygehuse har egne beredskabsplaner på nuværende tidspunkt, forklarer Paneeraq Noahsen.

Ingen planer om restriktioner

Landslægen har tidligere på måneden meldt ud med forventning om, at der kan komme en større bølge af Covid-19-smitte til efteråret og henover vinteren.

De nyeste omikronvarianter er mere smitsomme, men de smittede er mindre syge. Det betyder at det kun er borgere over 50 år og personer med svækket immunforsvar der bliver bliver aktivt tilbudt vaccine mod Covid-19 i efterårets vaccinationsprogram.

LÆS OGSÅ: Vaccinationsprogrammet startes op igen

På nuværende tidspunkt har landslægeembedet ingen planer om at anbefale myndighederne at indføre nye restriktioner for at forebygge smitte.

- Vi regner ikke med, at det bliver nødvendigt at anbefale Naalakkersuisut at indføre tiltag for at mindske smitten i samfundet til efteråret og vinter. Den dominerende variant er smitsom, men ikke farlig for ellers raske mennesker, siger læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen.

- Vi følger situationen nøje hvad angår sygelighed og dødelighed, samt de dominerende varianter. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, om det på et senere tidspunkt kan blive nødvendigt, at anbefale restriktioner til Naalakkersuisut, siger Paneeraq Noahsen.