Coronakamp skal kæmpes af befolkningen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 29. september 2020 - 15:08

Ved dagens pressemøde understreger landslægen og Naalakkersuisoq for Sundhed, at det kræver, at alle tager et medansvar, hvis vi fortsat skal holde corona i skak her i landet.

- Situationen er den, er der nu er mere end én million døde på grund af coronavirus på verdensplan.

Sådan siger Landslæge Henrik L. Hansen, blandt andet om begrundelsen for, at der nu genindføres regler om 14 dages karantæne ved indrejse til Grønland.

Det vil være muligt at blive retestet efter minimum fem dage og komme ud af karantæne, når der ligger et negativ testsvar. Men det kommer til at kræve tålmodighed fra alle, understreger landslægen.

Arbejder på større testkapacitet

- Det bliver en udfordring med retest, fordi der kommer omkring 800 passagerer om ugen. Det har vi ikke kapacitet til på nuværende tidspunkt. Det største pres bliver på Nuuk.

- Det er ikke sikkert, at alle kan blive retestet på femtedagen. Det håber vi, at der er forståelse for, siger han.

Sidst der var restriktioner om karantæne og fem dages retest blev cirka 80 procent af de indrejsende retestet.

Landslægen understreger, at sundhedsvæsenet er i gang med at øge kapaciteten, så flere kan testes på kort tid. Der vil også været udfordringer på kysten, hvor man i nogle tilfælde vil være nødt til at sende test til Nuuk.

- Vi kan ikke købe nok af de særlige testkits som vi bruger på kysten, og vi er nødt til at gemme nogle af dem til, hvis der kommer udbrud og vi får endnu mere brug for muligheden for at teste folk, siger landslægen.

Vil ikke kontrollere alle

Har det konsekvenser, hvis man ikke overholder den nye bekendtgørelse?

Henrik L. Hansen: Lovgivningen giver mulighed for at straffe, folk der ikke overholder reglerne. Men det her kan kun fungere, hvis alle bakker op om det.

- Vi hverken kan eller skal kontrollere alle. Dem der rejser, og dem der har noget at gøre med de rejsende skal være bevidste om den fællesopgave, det er, at leve op til krav. Men hvis folk direkte modarbejder alt det her, kan det få nogle konsekvenser, siger landslægen.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim understreger, at det er op til befolkningen at undgå smittespredning nu.

- Alle borgere har et medansvar for at passe på hinanden og hjælpe til. Derfor gentager vi, opfordringen om, at vi følger myndighedernes anbefalinger om at holde afstand undgå håndtryk og kram og undgå at hoste ud i rummet.

Husk at blive hjemme og bliv testet

- Derudover er det vigtigt, at vi bliver hjemme og lader os teste, når vi har symptomer. Det er vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar. Det er ikke kun for at beskytte os selv men også vores familier og medborgere i risikogruppen, siger Anna Wangenheim.

Henrik L. Hansen påpeger, at restriktionerne nok vil vare længe.

- Vi kan lige så godt forberede os på, at det kommer til at tage tid det her. Hvis vi kigger på det globalt set, ser det ikke godt ud. Langt de fleste lande har stigende smittetal og udviklingen er ikke gunstig.

I første omgang gælder bekendtgørelsen til 31. januar 2021, men der kan komme flere stramninger og ændringer undervejs, oplyser Anna Wangenheim.