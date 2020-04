Corona-stabschef: Fejl kan ikke undgås

Merete Lindstrøm Fredag, 24. april 2020 - 17:46

Efter det er kommet frem, at Demokraternes fungerende formand, Nivi Olsen, har været ude og rejse i påsken, understreger formanden for Selvtsyrets coronastab, Hans-Peder Barlach Christensen, til Sermitsiaq.AG, at sagen intet har med politik at gøre.

- Godkendelsesprocessen er et system, hvor der ingen politisk indblanding er, siger formanden.

Han beklager, at der sker fejl og understreger, at de folk, der arbejder med at godkende rejserne, intet politisk motiv har, og at de gør alt, hvad de kan, for at tage alle ansøgninger alvorligt.

- Vi fik omkring 500 ansøgninger op mod påske fra folk, der gerne ville rejse. De folk der sidder i visitationsgruppen har i den forbindelse gjort et kæmpe stykke arbejde, siger formanden.

Anbefalingerne er klare

Han påpeger, at rejsevejledningerne ligger frit tilgængeligt på nettet, så folk kan sætte sig ind i, hvilke retningslinjer der er, og ud fra hvilke kriterier der kan gives tilladelse.

- Det er jo i bund og grund folks ansvar, om de vælger at søge, siger han.

Hans-Peder Barlach Christensen er godt klar over, at der sker fejl, når nye regler og procedurer skal implementeres.

- Vi er i en usædvanlig situation og handler efter nogle meget usædvanlige procedure, så selvfølgelig sker der fejl. Der vil desværre være nogen, der er blevet godkendt til at rejse, som ikke burde være det. Jeg hævder ikke, vi er fejlfrie, siger han.

Skal godkendes tre steder

- Det er brandærgerligt, at der sker den slags fejl, når vi samtidigt har afvist folk, der skulle til begravelse.

Rejsegodkendelser skal igennem tre instanser. Først coronasekretariatet, derefter visitationsgruppen og til sidst skal landslægeembedet godkende de indstillinger, der kommer fra visitationsgruppen.

- De to store organer, der er inde over her, er politiet og landslægeembedet, og det er ikke politiske organer, understreger formanden for Selvstyrets coronastab, Hans-Peder Barlach Christensen.