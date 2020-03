Corona-mistanke var ubegrundet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. marts 2020 - 10:08

I de seneste dage har der været mistanke om, at tre personer skulle have været smittet med coronavirus. Laboratorie-tests, der er blevet foretaget i København, viser, at de var negative.

Dermed kan andre deltagere fra Grønland, der har været på PDAC-konferencen i Toronto, ånde lettet op. Og de 25 personer som har været i hjemmekarantæne, fordi de har været i nærheden af de tre personer, kan således også gå ud i det fri.

Hotline-telefon

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, der indledte pressemødet, oplyser, at man har besluttet at oprette en hotline-telefon, hvor bekymrede borgere kan få besvaret spørgsmål om coronavirus.

- Jeg er glad for, at befolkningen ikke er gået i panik. Vi skal dog være opmærksom på, at der ingen tvivl er om, at vi får coronavirusset på et eller andet tidspunkt, sagde Kim Kielsen, der understregede, at alle partiledere i går tilkendegav, at de står bag Epidemikommissionens anbefalinger.

-De nuværende anbefalinger er gældende. Men det kan være at vi på et senere tidspunkt bliver nødt til at indføre yderligere stramninger, pointerede Kim Kielsen.

Skoler vil fortsat være åbne

Når der ingen smitte er i landet er det heller ikke nødvendigt at lukke skoler og daginstitutioner, blev det fastslået af landslægeembedet, mens det også blev påpeget, at skoler og daginstitutioner lå under kommunernes ansvar.

Fødevarer

Det blev også oplyst, at Selvstyret har været i kontakt med RAL for at sikre, at fødevareforsyningen er intakt.

- Vi er naturligvis alle sammen bekymrede, men det er vigtigt, at vi ikke går i panik, sagde Kim Kielsen, der indrømmede, at myndighederne skal være bedre til at informere befolkningen.

Drop unødige rejser

Selv om smitten ikke er kommet til Grønland fastholder Epidemikommissionen sin anbefaling om ikke at rejse unødvendigt – hverken indenrigs eller udenrigs.

Patienter i Danmark sendes hjem

Ingen unødvendige besøg til Patienthotellet i Danmark for at undgå at smitte de syge.

De patienter, som er på Patienthotellet og som ikke står over for en livsnødvendig operation eller behandling, skal sendes hjem til Grønland, hvis den individuelle vurdering tillader det, oplyser landslæge Henrik L. Hansen

Hjælpepakke til erhvervslivet

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq vil i næste komme med et udspil til, hvordan man kan hjælpe de private virksomheder, som lider under coronakrisen, oplyste Kim Kielsen.

Grønlands Erhverv frygter en konkursbølge, hvis der ikke ydes offentlig hjælp på en eller anden måde.

Intensiv-pladser

Grønland har fire intensiv-sengepladser i Nuuk og endnu flere respiratorer. Det er muligt at etablere flere intensiv-pladser, oplyste landslægen.

-Den største udfordring, vi kan forvente, er, om der er nok personale, når udbruddet er i gang, sagde Henrik L. Hansen.

-Vi kan ikke få nogen forhåndsgarantier fra de danske sundhedsmyndigheder, men det er vores forventning, at grønlændere og færinger står på lige fod med danskerne, hvis der kommer alvorligt coronasyge patienter, som vi ikke selv kan behandle, oplyser Henrik L. Hansen.