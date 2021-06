Christian Eriksen skal have indopereret en pacemaker

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. juni 2021 - 06:53

Christian Eriksen skal have indopereret en avanceret pacemaker.

Således er konklusionen, efter landsholdsstjernen siden sit hjertestop i kampen mod Finland i lørdags er blevet undersøgt på Rigshospitalet.

Det er Dansk Boldspil-Union (DBU), der på Twitter har givet en opdatering på Christian Eriksens situation.

- Efter at Christian har gennemgået diverse hjerteundersøgelser, er det blevet besluttet, at han skal have indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed, siger landsholdslæge Morten Boesen.

'En avanceret pacemaker'

Hjerteforeningen skriver på sin hjemmeside, at en ICD-enhed er en avanceret pacemaker, der kan stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

Det fremgår ikke, hvornår Christian Eriksen skal have foretaget indgrebet, og hvad det betyder for hans fodboldkarriere.

Det er ifølge Morten Boesen helt normal procedure at operere sådan en pacemaker ind efter det, Christian Eriksen har været igennem.

- Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse, siger Morten Boesen.

Hollandsk spiller har fået tilsvarende

Den hollandske landsholdsspiller Daley Blind har fået en tilsvarende pacemaker opereret ind, efter at han tidligere i karrieren fik hjerteproblemer. Eriksen og Blind har tidligere været holdkammerater i hollandske Ajax.

Siden Eriksens kollaps har Blind fortalt, at han var meget påvirket af situationen, og at han overvejede at droppe Hollands EM-kamp mod Ukraine søndag.

I forbindelse med undersøgelserne af landsholdsstjernens hjerte har lægerne søgt assistance både herhjemme og i udlandet.

- Christian er helt afklaret med beslutningen, og planen er forelagt kolleger nationalt og internationalt, som alle entydigt anbefaler det samme, siger Morten Boesen.

Kan genoprette hjerterytme

Ifølge Hjerteforeningen kan en ICD-enhed stoppe en eventuel rytmeforstyrrelse i hjertet, så der ikke er brug for at give stød.

Der kan også opstå en situation, hvor det er nødvendigt for ICD-enheden at give et stød, så den normale hjerterytme genoprettes.

Christian Eriksen har været indlagt siden kampen mod Finland.

- Vi opfordrer til at give Christian og familien ro den næste tid, siger Morten Boesen.

/ritzau/