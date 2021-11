Charlotte Ludvigsen nægter at gå af

Kassaaluk Kristensen Søndag, 21. november 2021 - 16:01

Det er en tynd begrundelse for at kræve en borgmesters afgang, når kommunalbestyrelsen har taget de politiske beslutninger sammen med borgmesteren.

Det mener borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA). Udmeldingen kommer efter at Demokraatiti i dag søndag har opfordret hende til at trække sig fra embedet.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer hun, at hun helst følger undersøgelsen af bolig-sagen til dørs, før der drages konklusioner og eventuelle konsekvenser føres ud i livet.

- Det ærgrer mig, at Demokraatit er nået dertil, hvor de føler behov for at melde sådan ud, siger Charlotte Ludvigsen og fortsætter:

- Vi har igangsat en undersøgelse for at finde ud af Tilsynsrådets begrundelser. Og jeg synes, at Demokraatits opfordring til min afgang er en unødig panikreaktion. Jeg mener, at vi må afvente undersøgelsens resultater, siger Charlotte Ludvigsen til Sermitsiaq.AG.

Dårlig dømmekraft

Demokraatit i Sermersooq har tidligere på dagen opfordret deres egen borgmester til at trække sig. Demokraatits begrundelse er, at borgmesteren har en ”dårlig dømmekraft” i forhold til flere sager, deriblandt boligsagen, hvor blandt andet en underskrift af borgmesteren har givet et lån på 20 millioner kroner til Iserit uden inddragelse af økonomiudvalget.

Borgmester Charlotte Ludvigsen har i en pressemeddelelse tidligere forklaret, hvordan hun har oplevet at blive fejlinformeret af embedsværket.

Hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun har tiltro til, at embedsværket gør deres arbejde, og at hun derfor godtog deres udlægning i forhold til bolig-sagen.

- Det kan ikke svare sig, hvis jeg alene skal tage hele ansvaret for embedsværkets egenrådige arbejde. Og ved uregelmæssigheder er det min skik at informere især økonomiudvalget men også kommunalbestyrelsen, siger hun og slutter:

- Og jeg kan ikke forstå Demokraatits udmelding, når Demokraatit også har arbejdet og taget beslutninger i kommunalbestyrelsen med os under hele processen.