Canadisk mineselskab spytter penge i Ittoqqortoormiit

Anders Rytoft Torsdag, 29. juni 2023

Det canadiske mineselskab, som arbejder tæt på byen Ittoqqortoormiit i Østgrønland, finder det vigtigt, at have direkte dialog med lokalbefolkningen og understøtte deres behov.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Greenland Resources direktør, Ruben Shiffman:

- Denne gang fokuserer vi på byens museum og fejring af byens 100-års jubilæum, siger han.

Selskabets seneste økonomiske bidrag går ifølge Kommuneqarfik Sermersooq til at støtte kurateringen af museet i Ittoqqortoormiit samt nogle af de overordnede festligheder, der markerer jubilæet i 2025.

2-årig sponsoraftale

Kurateringen skal gavne historiefortællingen om Ittoqqortoormiit og give et opdateret portræt af Ittoqqortoormiit for lokalbefolkningen såvel som besøgende og turister.

Kommuneqarfik Sermersooq og Ittoqqortoormiits lokaludvalg har indgået en sponsoraftale med Greenland Resources for perioden 2022-2024 - og bevillingen er et led i aftalen.

Greenland Resources har i sponsoraftalen forpligtet sig på at støtte Ittoqqortoormiit med et økonomisk bidrag, som blandt andet går til kulturformidling. Greenland Resources har ligeledes givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte samarbejdet med kommunen, oplyser kommunen, som er yderst begejstret for samarbejdet.

Kulturarven skal formidles og beskyttes

Borgmester Avaaraq Olsen udtaler:

- Vores kulturarv må og skal beskyttes, men den skal mere end blot beskyttes. Den skal formidles til glæde for nuværende og kommende generationer. Derfor takker vi endnu en gang for den økonomiske støtte fra Greenland Resources.

Det er ikke givet på forhånd, at et stort selskab, som udnytter ressourcerne, bidrager til lokalsamfundet. Sermitsiaq.AG har flere gange beskrevet, hvordan Greenland Ruby har undladt at indbetale 250.000 kroner om året til en kulturel fond i Qeqertarsuatsiaat.