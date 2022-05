Butikker forbereder sig på plastforbud

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 03. maj 2022 - 15:04

De to store detailbutikker, Brugseni og Pisiffik er opmærksomme på Naalakkersuisuts kommende bekendtgørelse om brug af bæreposer i plast og engangsplastprodukter, der træder i kraft den 22. oktober 2022. Begge virksomheder oplyser, at de er positivt stemt over forslagene i den kommende bekendtgørelse. Og der er godt gang i forberedelserne til de nye tider.

- Vi er i gang med at gennemgå det nye forslag til bekendtgørelse og samtidig undersøge mulighederne i vores partnerskab med Coop. Flere af de regler har været gældende i Danmark siden januar 2021, så der anvendes allerede en række gennemtænkte løsninger, der også vil kunne bruges i større udstrækning i vores butikker, oplyser chef for HR, kommunikation og Marketing i Brugseni, Benny Reffeldt Otte til Sermitsiaq.AG.

FN’s Verdensmål nr. 12 handler om miljømæssig ansvarligt forbrug og produktion.

Pisiffik er med på vognen

Naalakkersuisuts nye bekendtgørelse om brug af bæreposer i plast og engandsprodukter vil gøre det forbudt at anvende tynde plastikposer uden hanke, engangsservice som bestik og tallerkener i plast og vatpinde med plastik. Tiltaget skal gøre Grønland mere plastfrit og være med til at begrænse forurening med plastik i naturen.

Pisiffik arbejder med at sikre, at blandt andet engangsplastprodukter udgår af varesortimentet.

- Udmelding af varerne i sortimentet ses naturligt fra leverandørernes side og der indkøbes i stedet bionedbrydelige varianter, oplyser projektleder i Pisiffiks bæredygtighedsgruppe, Heide Aarup til Sermitsiaq.AG.

Bambus og fade tiltag i butikkerne

Området har ikke været reguleret tidligere. Men Kalaallit Nunaanni Brugseni oplyser, at detailkæden har flere miljøvenlige tiltag.

- Af tiltag kan nævnes at vi er begyndt at købe bambusbakker hjem til færdigretter i den betjente slagterdisk, og vi har også brugt bambus og bambuspinde til smagsprøver. Vi kigger på mere bæredygtige løsninger til emballering af for eksempel salater, og der kommer løbende nye løsninger på markedet, som vi tester af i øjeblikket, oplyser Benny Reffeldt Otte fra Brugseni.

Udover det benytter Brugseni fade og bakker ved levering af mad til selskaber, som så afleveres til butikken igen efter brug.

Pisiffik har besluttet at fortsætte med at benytte de små, tynge plastikposer til løse frugter, da disse er undtaget bekendtgørelsen, da de er til hensyn for hygiejnen og minimerer madspild.

Pisiffik oplyser, at der er nedsat en bæredygtighedsgruppe, der skal sikre et mere bæredygtigt varesortiment.