Høring: Vatpinde, sugerør og engangsservice skal forbydes

Kassaaluk Kristensen Mandag, 02. maj 2022 - 13:18

Engangsservice, som borgere ofte bruger i forbindelse med kaffemik, såsom plastikgafler, knive og tallerkner, skal være forbudt i Grønland fra den 22. oktober 2022.

Det gælder også for tynde plastikposer uden hank, som dem der bruges til frugt og grønt i butikkerne, vatpinde og sugerør af plast.

For at nedbringe forurening med plast i naturen har Naalakkersuisut arbejdet på en række tiltag, der skal være med til at mindske problemet. Og forslaget er netop sendt i høring.

Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund oplyser i en pressemeddelelse, at undersøgelser viser, at plastik i den grønlandske natur primært kommer fra lokalområdet. Derfor ønsker Naalakkersuisut at mindske forbruget, så forureningen bliver mindre.

- En ren natur er fundamentet for et sundt liv. Vi ser desværre, at plastforurening er en voksende udfordring, der påvirker vores natur, dyreliv og sundhed, udtaler Kalistat Lund pressemeddelelsen.

80 tons plast årligt

Naalakkersuisut estimerer, at der årligt importeres omtrent 10,5 tons engangsservice, mens det skønnes at der importeres omkring 68 tons øvrige plastvarer, som for eksempel plastposer.

- Forbuddet skal understøtte en adfærdsændring i samfundet, således der benyttes alternativer til engangsprodukter. Det er glædeligt at opleve en stigende miljøbevidsthed i samfundet samt opbakning fra både befolkningen og detailhandelen til at indføre konkrete, grønne initiativer som dem, der foreslås i bekendtgørelsen, siger han.

Forslaget har til formål at:

Regulere udlevering af bæreposer af plast

Indføre et forbud mod tynde plastbæreposer uden hank

Indføre et forbud mod visse engangsplastprodukter

Indføre et forbud mod produkter af oxonedbrydelig plast, som er plastmaterialer, der indeholder tilsætningsstoffer og gennem tilførsel af ilt fører fragmenter af plastmaterialer til mikrofragmenter eller til kemisk nedbrydning. Disse kan for eksempel være nedbrydelige plastikposer.

Høringen slutter den 27. maj klokken 12.00. Du kan finde høringsmaterialet HER.