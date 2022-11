Budgetoverskridelser: Byggeri af fritidshjem sat på pause

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 09. november 2022 - 14:02

Der skal ikke ansættes nye medarbejde i Kommune Qeqertalik, ligesom flere anlægsprojekter er sat i bero for at dække en budgetoverskridelse på socialområdet i Kangaatsiaq og Aasiaat.

Blandt andet er projektering af en integreret institution til en million kroner sat på pause, byggemodning til to millioner kroner samt et byggeri af fritidshjem i Aasiaat til seks millioner kroner er stoppet før start.

LÆS OGSÅ: Kommune overskrider budget med over 20 mio. kroner

Endvidere er det besluttet, at der skal forhandles midler til de anlægsprojekter og andre projekter, der ikke startes i år, hvis de i stedet skal igangsættes i 2023. Budgetforhandlinger i kommunen er allerede i gang.

Disse sættes i bero:

Projektering af integreret institution

Byggeri af fritidshjem i Aasiaat

Tiltag under fiskeri og fangst

Byggemodning

Tiltag under idræt

Andre kulturelle tiltag

Vedligehold af kirkegårde

Renovation

Ejendomsdrift af bygninger

Tilsammen giver berostilling af anlæg og drift en besparelse på 18,6 millioner kroner. Samtidig er der fundet 2,5 millioner kroner under kommunens drift, som også dækker budgetskredet.

Nødvendige tiltag

Kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik, Nivi Strunz oplyser til Sermitsiaq.AG, at tiltagene er nødvendige for at holde kommunen i drift uden underskud resten af året. Kommunen kører dermed fortsat med et overskud på 10 millioner kroner for 2022.

- Med de tiltag, der er besluttet, så kører vores kommune uden minus. Det er nødvendige tiltag. Og jeg mener, at vores administrationer har været gode til at løfte opgaven samlet som kommune, siger Nivi Strunz.

Udvalgsformand i udvalget Inoqarfik, Klaus Lundblad forklarer, at udover ansættelsesstop og anlægsprojekter, der er sat i bero, så er samtlige forvaltninger blevet bedt om at holde udgifterne nede resten af året. Dette for at undgå yderligere budgetoverskridelser de resterende syv uger af året.

- Embedsfolk er blevet bedt om at spare på udgifter og lade være med at komme med nye tiltag af projekter, siger Klaus Lundblad (IA).

Han understreger dog, at de anlægsprojekter, som er planlagt til at starte til næste år, ikke er påvirket af budgetoverskridelserne i år.