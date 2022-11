Kommune overskrider budget med over 20 mio. kroner

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. november 2022 - 17:45

Kommune Qeqertaliks forvaltninger under Inuit i Kangaatsiaq og Aasiaat har overskredet deres budgetter for i år med godt 21,1 millioner kroner.

Forvaltningen Inuit har daglig ansvar for dagtilbud, tilbud til børn, ældre og personer med handicap samt familier med særlige behov.

En budgetoverskridelse i de to byer i kommunen betyder, at udvalget for INUA, som har ansvar for den økonomiske drift i kommunen, indstiller, at kommunen holder et ansættelsesstop resten af året, og at samtlige nye projekter og driftsudgifter sættes i bero resten af året.

Den indstilling har kommunalbestyrelsen behandlet den 27. oktober, og indstillingen er godkendt.

Midler flyttes rundt

Selvom, der er sket budgetoverskridelser på socialområdet i Kangaatsiaq og Aasiaat betyder det umiddelbart ikke, at kommunens regnskab ender i røde tal i slutningen af 2022.

Ifølge sagsfremstillingen har kommunen et overskud i anlægsudgifter, som er anmodet omplaceret til forvaltningen Inuit, så budgetoverskridelserne kan dækkes.

- Men for at dække budgetoverskridelser på 21,1 mio. kr. i Inuit-områderne i Aasiaat og Kangaatsiaq er det også nødvendigt at prioritere midler fra anlægsbevillinger på de projekter som er forsinket eller endnu ikke er sat i gang, lyder det i sagsfremstillingen.

Anmodning godkendt

I sagsfremstillingen, som kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har behandlet i slutningen af oktober, foreslås det, at der flyttes 18,6 millioner kroner fra anlægsbevillingen til driften i 2022. Det betyder at nye eller forsinkede projekter ikke kan igangsættes i år.

- Omprioriteringen fra anlægsmidlerne betyder at en række projekter enten skal have nye bevillinger over de kommende år eller vil skulle stoppes. Udvalget for Inoqarfik vil modtage sagsfremstillinger med henblik på stopning af projekter. Skal projekter alligevel gennemføres vil der skulle afsættes bevilling til dem under 2. behandlingen af Budget 2023 eller ved kommende budgetforhandlinger, lyder det beskrevet i konsekvenser.

En besparelse på 2,5 mio. kroner under driften skal også være med til at dække budgetoverskridelsen.

Kommune Qeqertalik har budgetteret med et overskud på 10 millioner kroner for 2022. Med de omplacerede midler betyder det, at kommunens budget stadig ligger på plus 10 millioner kroner.