Brugseni-vurdering: Øl og sodavand bliver billigere

Tirsdag besluttede Inatsisartut, at Nuuk Imeqs dominerende status på det vestgrønlandske marked for øl og sodavand skal stoppes med en ændring af den såkaldte emballagebekendtgørelse senest 1. januar 2024.

Hos dagligvarekæden Brugseni siger salgschef Jes Nyborg, at der venter Brugseni og resten af branchen en stor opgave med at få et nyt returpantsystem på plads inden den nye deadline.

Overordnet vurderer Jes Nyborg, at ændringen af emballagebekendtgørelsen vil betyde billigere og flere forskellige varer til forbrugerne.

Konkret vurderer Jes Nyborg, at en almindelig pilsner vil kunne sælges minimum et par kroner billigere, end Brugseni har mulighed for i dag. Dertil kommer, at udbuddet af specialøl kan øges, samt at sodavand vil blive tilgængelig i flere mærker og i eksempelvis halvanden- eller toliters flasker.

Bekendtgørelse begrænser muligheder

- Vi har butikker i otte byer i Grønland, og vi vil bare gerne stille det sortiment til rådighed, som vores kunder efterspørger. Der har emballagebekendtgørelse begrænset vores muligheder i at føre et sortiment, som er efterspurgt, så jeg ser det egentlig som noget positivt. Men det er klart, at vi kan ikke bare lige sige, at om tre måneder så kører det hele, siger Jes Nyborg om de kommende ændringer.

Inatsisartut har vedtaget en ordlyd som hedder, at Naalakkersuisut skal fastsætte nye regler for emballage til øl og sodavand 'med henblik på at bringe Nuuk Imeqs faktiske monopol til ophør, ved overalt i landet at tillade salg af øl og sodavand på dåse, plast- og glasflaske, uanset . facon og størrelse, forudsat at disse indgår i et returpantsystem.'

Naalakkersuisut har oplyst at man forventer at kunne tage første skridt allerede i slutningen af dette år. Her er det planen, at man vil begynde at modtage returpant i en række byer. Det drejer sig om flasker med læskedrikke, som der er pant på i Danmark, og man vil læne sig op af et system fra Danmark, der hedder Dansk Retursystem.

Pant for halvanden million kroner kommer ikke retur

Det ser Jes Nyborg som en fornuftig løsning:

- Det giver meget god mening, for vi bruger de samme automater, som mange af butikkerne i Danmark bruger.

- Vi betaler desuden i forvejen cirka halvanden million kroner om året i pant på drikkevare, som importeres, og som der er pant på i Danmark, men som der ikke er nogen pantordning på her i Grønland, og det gør jo, at vi bliver nødt til at lægge panten oven i varens salgspris.

- Det kan vi reducere salgsprisen med i det øjeblik, at emballagen kan indgå i et retursystem, siger Jes Nyborg.

Investeringer påkrævet

Ifølge Jes Nyborg skal Brugseni også til lommerne og foretage investeringer for at implementere et nyt system:

- Det er relativt enkelt, at programmere en returautomat til at modtage noget mere og andet emballage, men det er mere et praktisk problem med at få plads til alt det, der måtte komme ind.

- Vi har ikke en glasknuser, vi har ikke nogen flænser til aluminium og vi har ikke nogen plastikpresser nogen steder. Jeg tror ikke engang, de findes i Grønland, og det nok mest den del af det, som kommer til at tage noget tid.

Protester fra Nuuk Imeq og kommune

- Selvfølgelig skal vi investere nogle penge i det, men vi skal også finde noget plads, hvor tingene skal stå, siger Jes Nyborg.

Nuuk Imeq, medejer Kommuneqarfik Sermersooq og fagforeningen SIK har gjort indsigelser mod ændringer i emballagebekendtgørelsen. De mener blandt andet, at ændringen vil koste arbejdspladser i Nuuk, og at tidsplanen for indførelse af et nyt system er urealistisk.