Broberg underskriver USA-aftale

Kassaaluk Kristensen, Merete Lindstrøm Onsdag, 15. september 2021 - 15:54

Naalakkersuisuts samarbejde med USA når endnu en milepæl i dag.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv, handel og klima, Pele Broberg (N) har onsdag underskrevet den såkaldte USAID-aftale på vegne af Naalakkersuisut.

- Aftalen er en rammeaftale og formålet med aftalen er at skabe muligheder for et øget økonomisk samarbejde mellem USA og Grønland. Aftalen sikrer midler fra USAID på samlet 10 mio. dollars, fordelt over de næste fem år frem til 2026, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Det øgede samarbejde med USA blev grundlagt under Kim Kielsens (S) koalition, da Kielsen sagde ja tak til den første pose penge fra USA til projekter omkring forskning indenfor turisme, erhverv, uddannelse og råstoffer.

Fire søjler skal styrkes

USAID-aftalen er baseret på fire såkaldte søjler, som der blev grundlagt ved den første aftale ”The Common Plan”-aftalen.

De fire søjler er:

at styrke de bilaterale bånd ved at forbedre Grønlands økonomiske konkurrenceevne gennem støtte til arbejdsmarkedsudvikling, øget handel samt økonomisk diversificering. at videreudvikle økonomiske muligheder indenfor turismen og udvikle bæredygtige lokalsamfund i byer og bygder. at videreudvikle brugen af ren energi og tilpasning til klimaforandringerne. at støtte initiativer for god selskabsledelse i råstof- og energisektoren.

Pele Broberg glæder sig over den nye aftale, der sætter fokus på at øge den grønlandske befolknings mulighed for at få positiv indflydelse på økonomien i Grønland:

- Udbygningen af vores samarbejde med USA er med til at skabe muligheder for den grønlandske befolkning og økonomi, der tager udgangspunkt i vore egne ønsker og behov. Derfor glæder det mig at denne aftale er indgået med den amerikanske regering, som er endnu et skridt i en retning hvor Grønland åbner sig mere op for verden, siger han i en pressemeddelelse.

Joint Committee mødtes i Nuuk i september 2021 Kilde: Naalakkersuisut

I samme ombæring har repræsentanter fra USA’s og Grønlands regeringer holdt møde i Nuuk som led i den fælles plan for Samarbejde mellem USA og Grønland (”The Common Plan for U.S.-Greenland Cooperation in Support of Our Understanding for Pituffik”).

Under møderne i Nuuk startede USA og Grønland fællesudvalget (”Joint Committee”) op igen, og genbekræftede deres støtte til den fælles plan, der blev underskrevet i oktober 2020.