Broberg om Løkke-bekymring: Dybt dobbeltmoralsk

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. marts 2023 - 07:46

Under en debat i Folketinget udtrykte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) bekymring over Naleraq-forslaget om at oprette et inuit-register.

- Det er klart, at når man f.eks. hører forslag om et inuitregister og tanker om at bruge etnicitet som afsæt for at registrere sin befolkning, så er det i hvert fald noget, der hos mig skaber en eller anden reservation, for der er nogle helt grundlæggende menneskerettigheder, som også skal iagttages, lød det fra Lars Løkke Rasmussen i sidste uge under en meningsudveksling med Aki-Matilda Høegh-Dam (S).

Pele Broberg står bag forslaget om et inuit-register, og han kalder Lars Løkke Rasmussens udmelding for dobbeltmoralsk. Danmark har ifølge Broberg selv argumenteret for, at det er Inuit, der er det grønlandske folk. Derudover har Danmark selv har strenge regler for tildeling af statsborgerskab.

Broberg henviser til, at det i Danmark er sådan, at statsborgerskab nedarves. Det vil sige, at hvis et barns forældre er danske statsborgere, så bliver barnet det også.

Broberg: Inuit-register er i tråd med anbefaling

- Det vil sige, at der ikke kan komme folk fra andre lande til Danmark og så automatisk få statsborgerskab, siger Pele Broberg.

I dag er grønlændere danske statsborgere.

Et inuit-register register vil ifølge Broberg være i tråd med selvstyrekommissionen betænkning. Registret skal ifølge hans forslag opliste, hvem der er grønlænder og dermed kan blive grønlandsk statsborger i en fremtidig selvstændig grønlandsk nation. Registret kan også bruges til at afgøre, hvem der må stemme om Grønlands selvstændighed og til inatsisartutvalg.

Lars Løkke Rasmussen sagde i debatten, at i hans øjne består det grønlandske folk af 'både det oprindelige folk og andre, der legitimt kan kalde sig grønlændere.'

Lodret uenig

Pele Broberg er lodret uening og mener, at Løkke med den udtalelse blander sig i interne grønlanske forhold. Broberg henviser til et notat fra Udenrigsministeriets fra 2004.



Han henviser til bilag 7 til Selvstyrekommissionens betænkning, som er et svar fra Udenrigsministeriet:

Udenrigsministeriets svar I bilag 7 til Selvstyrekommissionens betænkning skriver Udenrigsministeriet blandt andet: - Kravet om tilknytning til et territorium indebærer endvidere, at en befolkning, der f.eks. som følge af et koloni-styre, har bosat sig på et bestemt territorium, som var beboet i forvejen, normalt ikke kan opnå status som et selvstændigt folk, eftersom der ikke består en særlig kulturel forbindelse mellem denne befolkning og territoriet. Ministeriet konkluderer følgende: - (..) selvom der ikke eksisterer en entydig definition af begrebet folk i folkeretlig forstand – bl.a. som følge af at der i afgrænsningen af hvilke grupper, der kan betegnes som et folk, skal tages hensyn til subjektive kriterier – er det muligt at opstille bestemte retningslinier til støtte for en afgrænsning. - Anvendes disse på den grønlandske befolkningsgruppe, besidder denne efter Udenrigsministeriets opfattelse så tilstrækkeligt mange særegne karakteristika, at det grønlandske folk kan betegnes som et folk i folkeretlig forstand.

- Der svarer ministeriet meget tydeligt, at udsendte som følge af kolonistyre ikke kan påberåbe sig en folkelig identitet, som ikke er den, de er udsendt fra, siger Pele Broberg og fortsætter:

Ønsker regler for at kunne tildele andre grønlandsk statsborgerskab

- Netop afkolonisering og nationalitet er tidligere undersøgt, hvor konklusionen er, at landets oprindelige befolkning pr automatik får den nye nationalitet, mens europæerne beholder kolonimagtens nationalitet, siger Pele Broberg.

Politikeren understreger, at han ønsker regler for, hvordan grønlandsk statsborgerskab kan tildeles andre end inuit. Det kan være regler i forhold til, hvor lang tid en person har boet i Grønland også videre. Lignende regler for tildeling af statsborgerskab findes også i Danmark.

- Dette er kun naturligt, i betragtning af Danmark har udtrykt tilslutning til FN´s gængse regler for statssuccession, og man ved tildeling af grønlandsk statsborgerskab mister sit danske statsborgerskab, siger Pele Broberg.

Det ventes, at politikerens forslag om et inuit-register skal behandles på forårssamlingen.